Кожевников о погоне Овечкина за Гретцки: «Азия и Африка ждут его рекорда. Весь мир ждет. У него большой шанс сделать это, лишь бы травм не было»
Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Вчера, 17 сентября, капитану «Вашингтона» исполнилось 39 лет.
«Желаю ему успехов, пройти сезон без травм и побить рекорд Гретцки. Весь мир ждет. Азия и Африка ждут его рекорда.
У него большой шанс сделать это, лишь бы травм не было. Есть игроки, которые на 100% будут ему мешать.
Главное – чтобы не было травм, а остальное он сделает», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: News.ru
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