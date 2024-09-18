Кожевников о погоне Овечкина за Гретцки: «Азия и Африка ждут его рекорда. Весь мир ждет. У него большой шанс сделать это, лишь бы травм не было»

Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Вчера, 17 сентября, капитану «Вашингтона » исполнилось 39 лет.

«Желаю ему успехов, пройти сезон без травм и побить рекорд Гретцки. Весь мир ждет. Азия и Африка ждут его рекорда.

У него большой шанс сделать это, лишь бы травм не было. Есть игроки, которые на 100% будут ему мешать.

Главное – чтобы не было травм, а остальное он сделает», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .