Кожевников о словах Ротенберга про комментарии о СКА из-за границы: «Много гадостей пишут даже свои. Какой интерес к КХЛ из других стран, не знаю»
Александр Кожевников отреагировал на слова Романа Ротенберга про критиков СКА.
После поражения от «Трактора» (0:3) главный тренер петербуржской команды заявил: «Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их».
«Не знаю, какой интерес из других стран к КХЛ. Надо спрашивать людей, которые в этом ракурсе работают. Может быть, там интересна КХЛ. Только я не знаю кому. Но кому-то интересно.
Но должно быть многим интересно, потому что лига у нас вторая в мире. Кто-то еще гадости пишет, что словаки такие же деньги игрокам платят.
Мне просто интересно, кто это пишет и откуда это взяли. Но у нас много гадостей пишут даже свои», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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