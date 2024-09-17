Кожевников о словах Ротенберга про комментарии о СКА из-за границы: «Много гадостей пишут даже свои. Какой интерес к КХЛ из других стран, не знаю»

Александр Кожевников отреагировал на слова Романа Ротенберга про критиков СКА.

После поражения от «Трактора» (0:3) главный тренер петербуржской команды заявил : «Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их».

«Не знаю, какой интерес из других стран к КХЛ . Надо спрашивать людей, которые в этом ракурсе работают. Может быть, там интересна КХЛ. Только я не знаю кому. Но кому-то интересно.

Но должно быть многим интересно, потому что лига у нас вторая в мире. Кто-то еще гадости пишет, что словаки такие же деньги игрокам платят.

Мне просто интересно, кто это пишет и откуда это взяли. Но у нас много гадостей пишут даже свои», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .