Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Разин его приглашал, ему и отвечать. Было понятно, что Евгений потерял предсезонный период»

Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: Разин его приглашал, ему и отвечать.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал положение Евгения Кузнецова в «Металлурге ».

32-летний форвард провел 12 матчей и набрал 7 (0+7) очков в этом FONBET чемпионате КХЛ. Кузнецов пропустил прошлый матч команды по решению тренера.

– Сколько еще может продолжаться эпопея с переводом Кузнецова из играющего в неиграющий состав «Металлурга»? Стоит ли ждать от форварда выхода на привычный всем уровень, похожий на тот, что он показывал в «Вашингтоне»?

– Здесь все решает главный тренер. Если он считает, что такая политика соответствует его виденью игры и его виденью по подготовке игрока, значит, ему за это и отвечать.

Разин приглашал Кузнецова, наверняка он просчитывал какие‑то моменты, было понятно, что предсезонный период у Кузнецова был потерян, но это политика Разина.

– Вас удивит, если Кузнецов в итоге не доиграет сезон в Магнитогорске?

– Я не собираюсь что‑то загадывать за Разина с Кузнецовым. Это их отношения. Я думаю, они находятся в контакте. Поэтому тут только Разин это может прокомментировать.

Не думаю, что какие‑то вещи будет Кузнецов комментировать, в отличие от хоккеистов, которые комментируют все, что не нужно, – сказал Плющев.

