Александр Кожевников высказался о шумихе вокруг СКА и Романа Ротенберга.

«Все говорят только про СКА и ЦСКА , про «Металлург » вот молчат почему-то. Уникальные вещи. Что сделать, такая журналистика. Там есть местные журналисты, которые пишут, надо их брать и ставить.

С уважением отношусь к Роману Ротенбергу , но просто одна вещь – забил шайбу через ногу , и сразу же там. А местные люди, которые пишут о своих, вообще о них молчат. Такой вот у нас профессионализм.

Не очень хорошие, конечно, вещи. Такая шумиха, конечно, мешает. Я читаю и удивлюсь. Возмущения нет, просто приходит понимание», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .