Александр Кожевников: «Все говорят только про СКА и ЦСКА. Что сделать, такая журналистика. Ротенберг забил шайбу через ногу – и сразу же там. Читаю и удивлюсь»
Александр Кожевников высказался о шумихе вокруг СКА и Романа Ротенберга.
«Все говорят только про СКА и ЦСКА, про «Металлург» вот молчат почему-то. Уникальные вещи. Что сделать, такая журналистика. Там есть местные журналисты, которые пишут, надо их брать и ставить.
С уважением отношусь к Роману Ротенбергу, но просто одна вещь – забил шайбу через ногу, и сразу же там. А местные люди, которые пишут о своих, вообще о них молчат. Такой вот у нас профессионализм.
Не очень хорошие, конечно, вещи. Такая шумиха, конечно, мешает. Я читаю и удивлюсь. Возмущения нет, просто приходит понимание», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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