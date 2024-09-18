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Сакик о Ничушкине: «Ожидаю его возвращения в середине ноября. Надеюсь, все проблемы будут решены. Он отличный хоккеист»

Джо Сакик ожидает возвращения Валерия Ничушкина в «Колорадо» в ноябре.

Форвард ранее попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. В мае он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Я полагаю, что он будет допущен к игре в середине ноября, поэтому я ожидаю его возвращения в середине ноября.

Надеюсь, все проблемы будут решены. Он отличный хоккеист, если он сможет вернуться и остаться  таким же отличным хоккеистом, это только поможет нам», – сказал президент по хоккейным операциям «Колорадо» Джо Сакик в эфире Altitude Sports Radio.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Mile High Hockey
logoКолорадо
logoДжо Сакик
logoНХЛ
logoВалерий Ничушкин
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