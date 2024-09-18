Сакик о Ничушкине: «Ожидаю его возвращения в середине ноября. Надеюсь, все проблемы будут решены. Он отличный хоккеист»
Джо Сакик ожидает возвращения Валерия Ничушкина в «Колорадо» в ноябре.
Форвард ранее попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. В мае он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
«Я полагаю, что он будет допущен к игре в середине ноября, поэтому я ожидаю его возвращения в середине ноября.
Надеюсь, все проблемы будут решены. Он отличный хоккеист, если он сможет вернуться и остаться таким же отличным хоккеистом, это только поможет нам», – сказал президент по хоккейным операциям «Колорадо» Джо Сакик в эфире Altitude Sports Radio.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Mile High Hockey
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости