«Вашингтон» и Овечкин воссоздали фото из дебютного сезона форварда в НХЛ
Нападающий Александр Овечкин воссоздал свое фото из 2005 года.
«Вашингтон» и хоккеист повторили кадр, снятый во время дебютного сезона игрока в НХЛ.
На новом фото Александр Овечкин также сидит в раздевалке, держит в руках клюшку и надувает жвачку.
Вчера, 17 сентября, капитану «Вашингтона» исполнилось 39 лет.
Фото: x.com/Capitals
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Вашингтона»
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