«Вашингтон» и Овечкин воссоздали фото из дебютного сезона форварда в НХЛ

Нападающий Александр Овечкин воссоздал свое фото из 2005 года.

«Вашингтон» и хоккеист повторили кадр, снятый во время дебютного сезона игрока в НХЛ .

На новом фото Александр Овечкин также сидит в раздевалке, держит в руках клюшку и надувает жвачку.

Вчера, 17 сентября, капитану «Вашингтона » исполнилось 39 лет.

Фото: x.com/Capitals