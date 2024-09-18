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  • Иван Просветов: «Овечкин – легенда, прославляет российский хоккей. Верим, что он побьет рекорд Гретцки. Хотелось бы, чтобы он это сделал в этом сезоне»
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Иван Просветов: «Овечкин – легенда, прославляет российский хоккей. Верим, что он побьет рекорд Гретцки. Хотелось бы, чтобы он это сделал в этом сезоне»

Иван Просветов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Определенно, он легенда хоккея, конечно, все верим, что он побьет рекорд Гретцки.

Хотелось бы, чтобы он это сделал в этом сезоне, а там – как бог даст.

Он отличный игрок, легенда, прославляет российский хоккей», – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoЦСКА
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoКХЛ
Р-Спорт
logoИван Просветов
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