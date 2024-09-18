Канарейкин об Овечкине: «Величайший игрок современного хоккея, который навсегда будет на вершине в истории этого спорта. Желаю ему добиться намеченной цели – вечного рекорда Гретцки»
Федор Канарейкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Вчера, 17 сентября, капитану «Вашингтона» исполнилось 39 лет.
«Желаю ему крепкого здоровья, а также добиться намеченной цели – вечного рекорда Гретцки. Покорится ли эта вершина в этом сезоне? Я думаю, что нет. Давайте спрогнозируем это событие на два сезона.
Тем не менее это величайший игрок современного хоккея, который навсегда будет на вершине в истории этого вида спорта», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости