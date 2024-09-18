Канарейкин об Овечкине: «Величайший игрок современного хоккея, который навсегда будет на вершине в истории этого спорта. Желаю ему добиться намеченной цели – вечного рекорда Гретцки»

Федор Канарейкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Вчера, 17 сентября, капитану «Вашингтона » исполнилось 39 лет.

«Желаю ему крепкого здоровья, а также добиться намеченной цели – вечного рекорда Гретцки. Покорится ли эта вершина в этом сезоне? Я думаю, что нет. Давайте спрогнозируем это событие на два сезона.

Тем не менее это величайший игрок современного хоккея, который навсегда будет на вершине в истории этого вида спорта», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.