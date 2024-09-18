Мирошниченко, Суздалев, Тринеев, Алексеев и Осипов примут участие в тренировочном лагере «Вашингтона»
В список попали 72 хоккеиста: 41 нападающий, 24 защитника и семь вратарей. Тренировочный лагерь «Кэпиталс» стартует в четверг, 19 сентября.
Из россиян в состав вошли Александр Овечкин, Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев, Александр Алексеев и Дмитрий Осипов. В список также попал уроженец Хабаровска Александр Суздалев, имеющий гражданство Швеции.
Отметим, что в состав также вошли форварды Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши. Бэкстрем ранее приостановил карьеру из-за травм. Участие Оши на данный момент тоже под вопросом. Ранее стало известно, что форварда длительное время беспокоит травма спины.
Ти Джей Оши о возможном конце карьеры из-за травмы: «Чувствую себя лучше и надеюсь, что вернусь в следующем сезоне. Если нет, я горд тем, чего мне удалось добиться»
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