Мирошниченко, Суздалев, Тринеев, Алексеев и Осипов примут участие в тренировочном лагере «Вашингтона»

«Вашингтон» опубликовал состав команды на тренировочный лагерь.

В список попали 72 хоккеиста: 41 нападающий, 24 защитника и семь вратарей. Тренировочный лагерь «Кэпиталс» стартует в четверг, 19 сентября.

Из россиян в состав вошли Александр Овечкин , Иван Мирошниченко , Богдан Тринеев , Александр Алексеев и Дмитрий Осипов . В список также попал уроженец Хабаровска Александр Суздалев, имеющий гражданство Швеции.

Отметим, что в состав также вошли форварды Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши. Бэкстрем ранее приостановил карьеру из-за травм. Участие Оши на данный момент тоже под вопросом. Ранее стало известно, что форварда длительное время беспокоит травма спины.

Ти Джей Оши о возможном конце карьеры из-за травмы: «Чувствую себя лучше и надеюсь, что вернусь в следующем сезоне. Если нет, я горд тем, чего мне удалось добиться»