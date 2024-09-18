Владимир Жарков: «Независимость – плюс для КХЛ. Сейчас лига может свободно двигаться в том направлении, которое считает нужным. Это правильно и здорово»

Владимир Жарков высказался о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.

– Как относитесь к независимости КХЛ от ФХР и сдвигу сроков проведения сезона?

– Мне все нравится, что сейчас происходит в КХЛ. 1 августа начало сборов – оптимально. Ты сам готовишься, сам тренируешься, приходишь в команду уже готовый, не растягивается все это надолго.

По поводу продления сезона на месяц – я бы еще и больше матчей сделал. Надо меньше тренироваться и больше играть, это для всех плюс – для болельщиков, для телевидения. Плюс говорят, что команды в лигу могут добавить. Чем больше игр – тем интереснее и лучше для всех.

Независимость – это плюс для КХЛ. Раньше, может, как-то разнилось видение КХЛ и ФХР по разным вопросам, сейчас же лига может свободно двигаться в том направлении, которое считает нужным. Это правильно и здорово, – сказал нападающий «Трактора » Владимир Жарков .