Фукале с матчем на ноль против СКА – вратарь недели в КХЛ. Абрамов из ЦСКА стал лучшим форвардом, Гернат – защитником, Шараканов из «Лады» – новичок недели

Зак Фукале стал лучшим вратарем недели в КХЛ.

29-летний голкипер «Трактора » одержал две победы в двух играх, включая сухой матч против СКА (3:0). Он отразил 98,21% бросков по воротам при коэффициенте надежности 0,5.

Лучшим форвардом стал Виталий Абрамов из ЦСКА. Он набрал 6 (3+3) очков в трех матчах.

Лучшим защитником назван Мартин Гернат из «Локомотива», набравший 4 (2+2) очка в двух матчах при показателе полезности «плюс 1».

Лучшим новичком признан Магомед Шараканов («Лада»), забросивший победную шайбу в ворота московского «Динамо» (6:3). Среднее игровое время защитник составляло 10 минут и 10 секунды, на его счету также три силовых приема и три заблокированных броска.

Уже сэйв года? Вратарь «Трактора» вытащил шайбу в прыжке – Ротенберг сравнил его с Яшиным