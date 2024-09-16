Фукале с матчем на ноль против СКА – вратарь недели в КХЛ. Абрамов из ЦСКА стал лучшим форвардом, Гернат – защитником, Шараканов из «Лады» – новичок недели
Зак Фукале стал лучшим вратарем недели в КХЛ.
29-летний голкипер «Трактора» одержал две победы в двух играх, включая сухой матч против СКА (3:0). Он отразил 98,21% бросков по воротам при коэффициенте надежности 0,5.
Лучшим форвардом стал Виталий Абрамов из ЦСКА. Он набрал 6 (3+3) очков в трех матчах.
Лучшим защитником назван Мартин Гернат из «Локомотива», набравший 4 (2+2) очка в двух матчах при показателе полезности «плюс 1».
Лучшим новичком признан Магомед Шараканов («Лада»), забросивший победную шайбу в ворота московского «Динамо» (6:3). Среднее игровое время защитник составляло 10 минут и 10 секунды, на его счету также три силовых приема и три заблокированных броска.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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