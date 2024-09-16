  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фукале с матчем на ноль против СКА – вратарь недели в КХЛ. Абрамов из ЦСКА стал лучшим форвардом, Гернат – защитником, Шараканов из «Лады» – новичок недели
2

Фукале с матчем на ноль против СКА – вратарь недели в КХЛ. Абрамов из ЦСКА стал лучшим форвардом, Гернат – защитником, Шараканов из «Лады» – новичок недели

Зак Фукале стал лучшим вратарем недели в КХЛ.

29-летний голкипер «Трактора» одержал две победы в двух играх, включая сухой матч против СКА (3:0). Он отразил 98,21% бросков по воротам при коэффициенте надежности 0,5.

Лучшим форвардом стал Виталий Абрамов из ЦСКА. Он набрал 6 (3+3) очков в трех матчах.

Лучшим защитником назван Мартин Гернат из «Локомотива», набравший 4 (2+2) очка в двух матчах при показателе полезности «плюс 1».

Лучшим новичком признан Магомед Шараканов («Лада»), забросивший победную шайбу в ворота московского «Динамо» (6:3). Среднее игровое время защитник составляло 10 минут и 10 секунды, на его счету также три силовых приема и три заблокированных броска.

Уже сэйв года? Вратарь «Трактора» вытащил шайбу в прыжке – Ротенберг сравнил его с Яшиным

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЛада
logoТрактор
рейтинги
logoКХЛ
logoМартин Гернат
logoЗак Фукале
logoВиталий Абрамов
logoМагомед Шараканов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фукале о медленных буллитах Кузнецова: «У него еще 80 приемов, которые можно использовать. Если сосредоточиться на одном, он забросит по-другому»
13 сентября, 13:06
Фукале о СКА: «Хорошая команда, всегда очень сильны. Вопрос времени, когда они найдут подходящие сочетания и встанут на нужные рельсы»
213 сентября, 09:58
Фукале о сэйве лежа в игре со СКА: «Снег попал мне в глаз, шайбу увидел в последний момент. Попробовал сделать хоть что-нибудь, и это сработало»
713 сентября, 08:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Торпедо» расторгло контракт с Веряевым. С 26-летним воспитанником клуба продлили договор в июле
18 минут назад
Плющев о Демидове: «Ротенберг любит нахваливать своих, это уже не первый раз. Парень интересный, надо его поберечь от излишних восторгов»
22 минуты назад
Третьяк о Суперсериях: «В 1974-м было больше драк, потому что канадцы не умеют проигрывать. Хотели запугать нас, как в 1972-м, но в Москве они проиграли три матча из четырех»
9сегодня, 10:30
Александр Кожевников: «В КХЛ всех интересует только СКА, кажется. Журналист выдумал за меня слова про Кузнецова – в следующий раз будет судебный иск»
14сегодня, 10:05
Демидов о 1-м голе за СКА: «Камень с плеч, у меня было много моментов. Надо было пописать на руки перед игрой и все, но получилось забить и без этого»
10сегодня, 09:51
Андрей Назаров: «В Америке продолжаются раздрай и бардак, о старте сезона в НХЛ никто не думает. Весь мир обсуждает второе покушение на кандидата в президенты, здесь не до спорта»
23сегодня, 08:58
Ротенберг о СКА: «Миллером поставлена одна задача – побеждать в каждой игре, но поражение – тоже часть победы. Нет команды, которая бы не проиграла ни одного матча»
54сегодня, 08:39
Кожевников о Кузнецове: «Не сомневался, что старт будет тяжелым. Против СКА играют по-другому – вяжут по рукам и ногам, да еще с нашим судейством. Ближе к ноябрю он приспособится»
15сегодня, 08:28
Никита Задоров: «Никогда не поставлю Кучерова выше Маккиннона. У Никиты есть Пойнт, делающий всю черную работу. Центру намного тяжелее – нужно отбирать шайбы, в защите играть»
28сегодня, 08:16
Фазель о сборной России и Олимпиаде-2026: «Очень-очень верю, что допустят. Если нет, это просто нечестно! Чистая политика. Надеюсь, к весне 2025-го ситуация будет более спокойной»
12сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Овечкин – один из величайших бомбардиров НХЛ». Мэджик Джонсон встретился с хоккеистом на матче НФЛ
1839 минут назадФото
Фетисов об отсутствии флага РФ у Миранчука в соцсетях «Атланты»: «В каждой лиге своя философия. НХЛ – настоящий пример, как ставить во главу угла спортивный принцип»
41 минуту назад
Рене Фазель: «Рад тому, как работают арбитры в КХЛ. Они профессионалы во всем – язык тела, выбор позиции, катание и управление игрой. Есть повод гордиться лигой»
1сегодня, 10:15
Директор «Динамо» о Миске: «Не понимаю, почему на него ополчились – пропускает одну шайбу, и вся пресса его съедает. Хорошо, что Хантер не умеет читать по-русски»
4сегодня, 09:33
Бутеец пропустил 7 шайб от «Сан-Хосе» в дебютном матче за новичков «Анахайма»
сегодня, 05:45
Раанта завершил карьеру в НХЛ и планирует поиграть в Европе. Финский вратарь провел 11 сезонов в лиге
5сегодня, 04:20
Чибриков забил за новичков «Виннипега» во 2-м матче подряд. Команда уступила «Ванкуверу»
6сегодня, 03:30
«Юнисон» одержал первую победу в ВХЛ – над «Нефтяником» (4:1). Лукоянов и Кирилл Петров набрали по 3 очка – 2+1 и 1+2
3сегодня, 03:15
Форвард «Нефтехимика» Хоружев: «Сергачев подарил школе тренажерный зал, выделил средства на оборудование – не забывает родной Нижнекамск. Это очень помогает парням развиваться»
вчера, 21:59
Менелл о Миске: «Сделал много спасений, оставлял «Динамо» в игре. Это придало уверенности, нам удалось забросить на три шайбы больше соперника»
3вчера, 21:27