Экс-директор «Трактора» о Гру: «Сможет разбить стереотип, что иностранные тренеры в клубе не приживаются, будем надеяться. Большого потенциала у команды пока не вижу»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил работу Бенуа Гру.

Челябинский клуб одержал 3 победы в 5 матчах на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Результат положительный, впечатления от игры команды хорошие. Все ребята стараются. Нужно отметить вратаря и игру в обороне. Но я бы не сказал, что «Трактор» мощно выглядит.

Большинство не работает, и пока еще нет той команды, которую мы хотим видеть. И я ведь говорил, что через пять матчей вы поймете, что Никита Тертышный – не игрок КХЛ. Так и произошло.

Бенуа Гру работает в Челябинске не так давно и будем надеяться, что он сможет разбить стереотипы, что иностранные тренеры в «Тракторе» не приживаются. Хотелось бы, чтобы команда только прибавляла с каждой игрой.

Хотя пока большого потенциала я не вижу, потому что есть много проблем. В команде так и не появился атакующий защитник, и в нападении надо действовать поострее. Впрочем, это была выездная серия и надеемся, что дома ребята будут действовать по-другому. Большое ожидание и от игры иностранцев.

Из игроков я бы отметил Максима Шабанова и Михаила Котляревского. Мне вообще нравится тройка Александра Шарова . Хоть их и называют сдерживающим звеном, но ребята настолько старались, что порой выглядели лучше лидеров – запирали соперника в зоне, лезли на ворота.

Я считаю, что Котляревскому место не в третьем и не в четвертом звене, а даже в первом. Если парню доверить, он засверкает по-другому», – сказал бывший директор «Трактора » Андрей Баландин.