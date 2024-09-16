Александр Кожевников: «В КХЛ всех интересует только СКА, кажется. Журналист выдумал за меня слова про Кузнецова – в следующий раз будет судебный иск»
– Также очень много внимания в прессе уделено старту СКА.
– Иногда мне кажется, что в КХЛ всех интересует только один клуб – из Санкт-Петербурга. «Барыс» с очередным непонятным тренером всем дома проигрывает, «Магнитка» на фальстарте, «Спартак» и «Нефтехимик» сразу набрали ход – а мне ваши коллеги звонят только по СКА. В погоне за жареным.
Вот и перед матчем СКА с «Трактором» показал желтую карточку журналисту от букмекеров. Он полностью выдумал за меня слова про Евгения Кузнецова и его взаимоотношения с «Трактором».
Предупреждаю, в следующий раз карточка будет красной – вместе с судебным иском, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о Кузнецове: «Не сомневался, что старт будет тяжелым. Против СКА играют по-другому – вяжут по рукам и ногам, да еще с нашим судейством. Ближе к ноябрю он приспособится»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий