Александр Кожевников: «В КХЛ всех интересует только СКА, кажется. Журналист выдумал за меня слова про Кузнецова – в следующий раз будет судебный иск»

Александр Кожевников пригрозил журналисту судебным иском.

– Также очень много внимания в прессе уделено старту СКА.

– Иногда мне кажется, что в КХЛ всех интересует только один клуб – из Санкт-Петербурга. «Барыс» с очередным непонятным тренером всем дома проигрывает, «Магнитка » на фальстарте, «Спартак » и «Нефтехимик» сразу набрали ход – а мне ваши коллеги звонят только по СКА. В погоне за жареным.

Вот и перед матчем СКА с «Трактором» показал желтую карточку журналисту от букмекеров. Он полностью выдумал за меня слова про Евгения Кузнецова и его взаимоотношения с «Трактором».

Предупреждаю, в следующий раз карточка будет красной – вместе с судебным иском, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников о Кузнецове: «Не сомневался, что старт будет тяжелым. Против СКА играют по-другому – вяжут по рукам и ногам, да еще с нашим судейством. Ближе к ноябрю он приспособится»