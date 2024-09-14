Чемпион «Металлург» – предпоследний на Востоке. Почему?

Похмелье?

«Металлург» уступил на выезде «Ак Барсу» – 0:2. Для действующих чемпионов это уже четвертое поражение в пяти матчах со старта сезона. До этого магнитогорцы сдались «Локомотиву» (2:3) и дважды «Нефтехимику» (0:2 и 2:3). Единственной победы «Магнитка» добилась над СКА (5:4 ОТ).

В желтой прессе наверняка связали бы провал «Металлурга» с самым громким скандалом предсезонки. 28 августа главный тренер Андрей Разин увел команду в раздевалку прямо по ходу третьего периода игры с «Нефтехимиком». Разина возмутил силовой прием Романа Абросимова против Даниила Вовченко – тренер посчитал его чрезмерно жестоким.

На пресс-конференции Разин обвинил Абросимова в грязной игре и раскритиковал коллегу из «Нефтехимика»: «Я послушал главного тренера Олега Леонтьева, он всю вину свалил на Вовченко. Но скажу словами Белоусова, потому что Леонтьев был примерно такой же хоккеист, как и Абросимов. Белоусов сказал, что лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев».

Очередной импульсивный поступок Разина вызвал колоссальный резонанс, но настоящие проблемы команды открываются при беглом взгляде на список травмированных.

Там – вместе с Вовченко, у которого диагностировали сотрясение мозга – 4 игрока. Их значение настолько велико, что совсем не факт, стал бы «Металлург» чемпионом хотя бы без одного из этой четверки.

Вовченко – автор золотого гола, максимально удачно влился в новую команду после перехода из «Северстали» в середине прошлого сезона. Он вернется на лед в ближайшие дни.

Денис Зернов, лучший центрфорвард команды и лучший снайпер плей-офф-2024, доигрывал финал с травмой плеча. Вскоре после победы ему сделали операцию. Зернов вернется не раньше чем через полтора месяца.

Аналогичный срок восстановления назначили Роману Канцерову – летом он тоже попал под хирургический нож. 19-летний Канцеров – главное открытие прошлого сезона среди нападающих. В 23 играх на вылет он набрал 13 (4+9) очков – это четвертый результат в команде.

На больничном и Данила Юров. В предыдущей регулярке проспект «Миннесоты» стал лучшим бомбардиром «Металлурга» – 49 (21+28) очков при феноменальном показателе полезности «+22». К счастью, его повреждение не настолько серьезное – форварда ждут со дня на день.

В попытках заменить незаменимых Разин обращается к мало неизвестным игрокам системы. За 5 матчей регулярки попробовал в основе:

19-летнего Михаила Грасса,

19-летнего Андрея Козлова,

19-летнего Валентина Жугина,

22-летнего Валерия Сапожникова,

24-летнего Николая Майорова.

Из них только Грасс играл в прошлом сезоне – 24 матча со средним айстаймом 7:36. Остальные в КХЛ дебютировали. Ярче других проявил себя Козлов – набрал 2 очка, в том числе забил СКА, и был признан лучшим новичком первой недели турнира.

«Корень проблемы – это кадровые вопросы, – сказал Разин после неудачи в Казани. – У нас нет многих игроков основного состава, из чемпионской команды остались здоровыми не так много людей. Играет в итоге мальчишка, который прошлый сезон провел в «Челмете». И из МХЛ у нас несколько человек. Они играют неплохо, но именно неплохо. Было бы хорошо – все было бы по-другому. Но пока что все так, как есть. Из любой ситуации надо уметь вылазить». До конца сентября «Магнитка» столкнется с «Северсталью», «Нефтехимиком» (да, опять), «Салаватом», «Спартаком», «Ак Барсом» и «Ладой». Неидеальный календарь, но заметно приятнее, чем на старте: даже в неоптимальном составе есть все шансы начать с малого – уйти с предпоследнего места в конференции.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид