Светлов считает, что на успехи «Нефтехимика» повлиял уход «Металлурга»: «Команда поняла, что она на правильном пути и может испортить настроение любому фавориту»
Нижнекамцы набрали 8 очков в 5 матчах и лидируют в Восточной конференции.
– Меня удивил «Нефтехимик». Последние два сезона старт у него не получался – и зимой приходилось прыгать выше головы, чтобы возвращаться в кубковую гонку.
Но на этот раз Нижнекамск не стал раздавать соперникам форы – и хорошо начал. Из последнего – «засушил» даже «Локомотив». Приятный сюрприз!
– За счет чего «Нефтехимик» исправился?
– Думаю, что какие-то моменты были подкручены в предсезонной подготовке.
Ну и на поверхности – психологический момент. То, что действующий чемпион «Металлург» не доиграл с «Нефтехимиком» матч Мемориала Ромазана, сработало именно на Нижнекамск. Команда поняла, что она на правильном пути и может испортить настроение любому фавориту. Отсюда в том числе две победы над «Магниткой», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
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