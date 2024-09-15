Светлов считает, что на успехи «Нефтехимика» повлиял уход «Металлурга»: «Команда поняла, что она на правильном пути и может испортить настроение любому фавориту»

Сергей Светлов оценил удачный старт «Нефтехимика» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Нижнекамцы набрали 8 очков в 5 матчах и лидируют в Восточной конференции.

– Меня удивил «Нефтехимик ». Последние два сезона старт у него не получался – и зимой приходилось прыгать выше головы, чтобы возвращаться в кубковую гонку.

Но на этот раз Нижнекамск не стал раздавать соперникам форы – и хорошо начал. Из последнего – «засушил» даже «Локомотив». Приятный сюрприз!

– За счет чего «Нефтехимик» исправился?

– Думаю, что какие-то моменты были подкручены в предсезонной подготовке.

Ну и на поверхности – психологический момент. То, что действующий чемпион «Металлург» не доиграл с «Нефтехимиком» матч Мемориала Ромазана, сработало именно на Нижнекамск. Команда поняла, что она на правильном пути и может испортить настроение любому фавориту. Отсюда в том числе две победы над «Магниткой», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников