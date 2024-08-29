Разин и Леонтьев проработали вместе 10 лет. Что же между ними произошло?

Кажется, поссорились в «Адмирале».

Это межсезонье вмиг стало чуть ли не самым запоминающимся за всю историю КХЛ. Во время игры «Металлурга» против «Нефтехимика» на Мемориале Ромазана случилось неожиданное: Андрей Разин увел команду посреди третьего периода в знак протеста после травмы нападающего Даниила Вовченко. Его клуб получил техническое поражение.

Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников

Конфликт вышел за рамки матча и продолжился на пресс-конференции. Там Разин выступил с ответом главному тренеру «Нефтехимика» Олегу Леонтьеву : «Я тут послушал тренера команды-соперника – он всю вину свалил на Вовченко. Но я скажу словами Белоусова. Потому что Леонтьев был примерно такой же хоккеист, как Абросимов. И Белоусов один раз сказал: «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев» .

Ситуация с Вовченко избежала серьезных последствий, но Разин продолжает нападки на Леонтьева в личном телеграм-канале : «Наши отношения с Леонтьевым… Могу сказать одно: я никогда не подам руку, если у меня нет уважения к человеку. Надеюсь этот эпизод даст почву для обсуждения целесообразности предсезонных турниров. Мое мнение: спаренные игры с выбором соперника намного эффективнее».

Разина и Леонтьева связывает совместное прошлое и как игроков, и как тренеров – вместе они проработали более 10 лет. Почему же теперь конфликтуют?

Разин играл с Леонтьевым в «Металлурге», а позже просил руководство «Кристалла» сохранить его в команде

В «Металлурге» под руководством главного тренера Валерия Белоусова игроки Разин и Леонтьев выступали с 1997 по 2001 годы. Тогда Андрей Разин раскрылся по-новому и стал настоящей звездой. Его партнером по пятерке в том числе был и защитник Олег Леонтьев.

В интервью Клубу болельщиков «Магнитки» Разин вспоминал : «Я не знаю, случайно или не случайно Белоусов так задумывал, когда приглашал нас. Мы с самого начала играли вместе. Я, Дима Попов, Саня Гольц, в защите Олег Леонтьев и Вова Антипин. Мы три сезона практически сыграли этой пятеркой. У нас был один раскат, мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Те времена на всю жизнь, конечно, останутся ».

Разин и Леонтьев внесли огромный вклад в успех «Металлурга» того времени. В тот период Магнитогорск дважды становился чемпионом России и чемпионом Евролиги.

Об их успехах в «Металлурге» до сих пор не забывают. В декабре 2015-го Разин и Леонтьев приняли участие в Матче Легенд магнитогорского хоккея. Тогда они вновь сыграли за одну команду и оба отличились: Разин набрал 3 (1+2) очка, а Леонтьев забросил шайбу.

После «Металлурга» карьеры игроков разошлись. В следующий раз Разин и Леонтьев встретились в саратовском «Кристалле» в ВХЛ уже в качестве тренеров. В ноябре 2012-го Разин занял пост исполняющего обязанности главного тренера. Так он подвинул все того же Леонтьева, который за год до этого руководил «Кристаллом».

Из-за дружбы в «Металлурге» Разин попросил оставить Леонтьева в штабе. После этого будущий тренер «Нефтехимика» стал помощником Разина на долгие годы. Игра «Кристалла» при их участии заметно улучшилась.

В январе 2013-го команда выдала невероятный матч против «Ижстали» (8:0). Семь шайб из финального счета команда Разина и вовсе оформила за первый период. Но периодические спады не позволили «Кристаллу» выйти в плей-офф. По итогам регулярки-2012/13 «Кристалл» занял 21-е место и набрал 59 очков в 52 играх.

Леонтьев вступался за Разина во время драки в «Ижстали». Вместе они дошли до КХЛ – повлияли общие взгляды на игру

В итоге Разин недолго продержался в Саратове – из-за излишней вспыльчивости и разговорчивости с журналистами руководство «Кристалла» быстро попрощалось с тренером. Разин перебрался на два сезона в «Ижсталь». Вместе с ним туда перешел и Леонтьев.

В сезоне-2014/15 «Ижсталь» добралась до финала Кубка Братины. Тогда же случился и один из самых запоминающихся эпизодов в карьере Разина. В третьем матче полуфинала Разин подрался с главным тренером тверского ТХК Алексеем Ждахиным, за что оба были удалены до конца игры. Позже Разин получил штраф 190 тысяч рублей и дисквалификацию на три игры.

Немаловажную роль в том эпизоде сыграл и Леонтьев. Он первым обратил внимание арбитров на момент возле скамейки, когда защитник ТХК Артем Тернавский неаккуратно перепрыгнул через борт и задел кого-то из соперников. Как раз это и послужило началом конфликта тренеров.

Леонтьев не остался в стороне во время драки, вступившись за друга и тренера Разина. Он активно участвовал в общей потасовке, за что его также наказали дисциплинарным штрафом до конца игры, дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 90 тысяч.

В тот момент казалось, что Разина и Леонтьева связывает крепкая дружба. За успешным периодом работы в Ижевске последовало вполне логичное повышение в КХЛ. Разин и Леонтьев в сезоне-2015/16 руководили «Автомобилистом».

Там они тоже сохраняли прежние позиции: Разин выступал в роли главного, а Леонтьев ему помогал. Вместе они вывели команду в плей-офф, где уступили в первом раунде «Металлургу» (2-4).

Работа в «Автомобилисте» напоминала Леонтьеву даже их прошлую игровую карьеру в «Металлурге»: «На этом этапе у нас с Андреем Владимировичем стоит такая задача. Вытащить из людей все их ресурсы, все их возможности. Чтобы они отдавались, бились за ту команду, в которой они находятся. Не жалеть себя, тогда наверняка что-то получится. Что мы и делали в Магнитке, когда здесь играли с Андреем ».

На закрытии сезона «Автомобилиста» Леонтьев и вовсе получил возможность поруководить Разиным, который сыграл против команды болельщиков вместо травмированного Анатолия Голышева. Сам Голышев занял место главного тренера вместе с Леонтьевым.

Позже оба тренера провели еще один совместный сезон в «Югре». Там их дружба продолжалась – в перерыве между работой на играх команды Разин и Леонтьев принимали участие в благотворительных мероприятиях. Вместе они сыграли с детьми с ограниченными возможностями здоровья на матче «Открытые сердца — 2016».

Уже на посту главного тренера «Нефтехимика» Леонтьев в разговоре с «Бизнес Online» с теплотой вспоминал о совместной работе с Разиным: «Когда мы с Андреем вместе работали в «Автомобилисте», преобладали идентичные мысли на хоккей. В рабочем процессе также не было проблем ».

Прямо сейчас эти слова о похожих взглядах уже не кажутся правдой.

Кажется, на актуальный конфликт влияет уход Разина из «Адмирала». Тогда его пост забрал Леонтьев

Первое серьезное недопонимание во взаимоотношениях Разина и Леонтьева произошло в «Адмирале». Разин занял пост главного тренера на сезон-2017/18. Его помощником по классике стал Леонтьев.

Перед приходом специалистов в «Адмирале» сложилась нездоровая атмосфера. Все началось с верхних инстанций, когда получил назначение новый президент команды Заирбек Юсупов. Он обнаружил неадекватные расходы команды и принялся их сокращать.

Перед дедлайном клуб потерял практически всех ведущих игроков, в числе которых были Владимир Ткачев, легионеры Роберт Саболич и Джонатон Блум. Сразу после этого 28 декабря в клуб пришли Разин и Леонтьев.

Даже в таких тяжелых условиях Разин работал на результат: под его руководством «Адмирал» выиграл три матча из пяти и набрал 10 очков из 15 возможных.

На фоне этого руководство продолжило сокращения – под раздачу попали Шон Моррисон и Мартен Сен-Пьер. Постепенно стало понятно, что «Адмирал» находится на грани банкротства и вылета из КХЛ.

Такие условия работы шли вразрез с тем, что обещали Разину в «Адмирала». Сам тренер тогда говорил: «Мне пообещали, что «Адмирал» даже близко не стоит к грани вылета. Продолжительный контракт, рассчитанный на два с половиной года, подразумевает, что команда надолго остается в КХЛ».

Всего через две недели работы Разина «Адмирале» стало известно о его уходе. Причины скрывались в отсутствии гарантий по контракту. Тренер работал по трудовому договору, но так и не подписал типовое соглашение КХЛ.

Генеральный директор Сергей Сошников рассказал другую версию: «С Разиным не договорились. Долго шли переговоры. Даже не переговоры, а он некомфортно себя чувствовал из-за перемены часового пояса, насколько я понял».

Правда, сам Разин опроверг это высказывание: «Слова Сошникова – это полный бред. Рад, что меня в алкоголизме не обвинили».

И.о. главного тренера как раз стал Олег Леонтьев. Никто из тренерского штаба, кроме Разина, больше не ушел из команды. В таком составе «Адмирал» просуществовал до конца сезона, пока клуб не признали банкротом.

Возможно, именно это решение Леонтьева и вызвало обиду у Разина. Сейчас она проявилась в очень неожиданный момент.

У Разина достаточно конфликтов с тренерами. Похожая перепалка на пресс-конференции была с Крикуновым после «Автомобилиста»

В карьере Разина хватает подобных недопониманий с другими тренерами. Помимо драки с Алексеем Ждахиным, которую мы уже вспомнили, был еще конфликт с Владимиром Крикуновым.

Крикунов занял пост главного тренера «Автомобилиста» как раз после ухода оттуда Разина. Тогда новый тренер активно обращался к предыдущему специалисту. Делал акцент на том, что Разин передал команду в неважном состоянии. Например, одна из претензий связывалась с решением Разина разжаловать из капитанов Анатолия Голышева.

Самое интересное случилось потом, когда оба тренера встретились на матче «Автомобилиста» и «Югры» (0:2). Крикунов и Разин использовали совместную пресс-конференцию, чтобы высказаться. Тренеры перебивали друг друга, неоднозначно комментировали чужие реплики и откровенно ругались.

После небольшой перепалки Разин припомнил Крикунову все резкие фразы с критикой: «Хочется попросить журналистов: если я буду в таком возрасте, как Крикунов, и буду жаловаться на все вокруг, вы ткните, пожалуйста, меня пальцем, чтобы я закончил с тренерством».

Не напоминает перепалку с Леонтьевым? Кажется, для Разина такое общение на пресс-конференциях с тренером соперника – привычное дело.

Правда, Леонтьев, в отличие от Крикунова, по-прежнему сохраняет спокойствие. Тренер «Нефтехимика» не нападал на Разина на пресс-конференции, а лишь отстаивал личную точку зрения по поводу момента и соглашался с судьями.

Разин же считает, что это у Леонтьева накопились какие-то претензии: «Понятно, что у тренера [Леонтьева] свои амбиции, свои какие-то обиды жизненные. Это его проблемы ».

Но со стороны так не кажется. Во время всего происходящего Леонтьев был одним из немногих, кто по-настоящему беспокоился о состоянии Вовченко: «Извинений от Андрея Разина не жду. Роман Абросимов и наш капитан позвонили Даниилу Вовченко, пообщались, узнали, что у него все нормально. У него было сотрясение, но он разговаривает».

Интересно, что Вовченко уже встретился с игроками «Металлурга» и готовится к скорой выписке. Абросимова он ни в чем не винит – считает , что сам на него напоролся. Получается, что Разин вспылил зря.

Андрей Разин, вы не правы

Фото: vk.com/ugrahc ; hc-avto.ru ; vk.com/hcadmiral ; vk.com/h.c.neftekhimik ; metallurg.ru