  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Крикунов: «Нефтехимик» не удержится высоко, а «Металлург», видимо, до сих пор празднует чемпионство»
2

Владимир Крикунов: «Нефтехимик» не удержится высоко, а «Металлург», видимо, до сих пор празднует чемпионство»

Владимир Крикунов высказался о лидерстве «Нефтехимика» на Востоке.

«Леонтьев работает с командой четвертый год, а если ты так долго работаешь, она уже должна быть готова. Сейчас мода такая – быстро менять тренера, а вы дайте поработать человеку, как это было в Советском Союзе.

Нормальный тренер за это время должен сделать команду, даже при небольших деньгах. Тем более сейчас есть потолок зарплат. Он подбирает игроков один год, второй. На третий год у тебя уже есть команда.

Леонтьеву оставили очень хорошую команду, но он начал ее ломать, перестраивать, поэтому такие скачки были – вверх, вниз. Не думаю, что на длительной дистанции «Нефтехимику» удастся удержаться так высоко. Там и «Ак Барс», и «Магнитка» внизу.

«Металлург», видимо, все празднует первое место, или Разин совсем не форсировал подготовку, и они спокойно вкатываются в сезон. «Ак Барс» вроде очнулся, начал выигрывать. Другой вопрос: кого выдавят из восьмерки? Там сейчас и «Адмирал», и «Амур», – сказал бывший тренер сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoВладимир Крикунов
logoКХЛ
logoОлег Леонтьев
logoАндрей Разин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин – 6-й тренер в истории КХЛ с 600+ матчами в лиге. Больше всех у Квартальнова – 887 игр, Знарок – 3-й, Назаров – 5-й
8вчера, 15:00
Крикунов о сокращении предсезонки в КХЛ: «В НХЛ за счет матчей набирают форму. У нас это опасно – проиграешь 3-4 игры и дадут тебе пенделя»
3вчера, 12:41
Крикунов о заменах голкиперов СКА: «Три шайбы залетели – надо убирать, чего человека мурыжить? За вратарем вся команда, за командой – город, за городом – страна»
21вчера, 09:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кузнецов сделал ассист в матче с «Ладой». У форварда СКА 1+1 в 5 матчах
9 минут назад
КХЛ. СКА играет с «Ладой», московское «Динамо» встретится с минским, «Сибирь» победила «Авангард»
13122 минуты назадLive
18-летний Демидов забил первый гол в КХЛ
447 минут назадВидео
Звягин про 1:4 с «Сибирью»: «Соперник стал играть намного агрессивнее. «Авангард» доминировал во 2-м периоде, мог забить больше одного гола, но не смог»
9сегодня, 13:44
Михаил Григоренко: «Видно, что у Кузнецова мастерство мирового класса. Броски, передачи и катание – все при нем. Он великолепный игрок»
11сегодня, 13:28
⛄️ – у какого клуба КХЛ маскот снеговик?
1сегодня, 13:00Спецпроект
«Авангард» проиграл 2 матча подряд после трех побед
4сегодня, 12:50
Кравец про 3:2 с «Амуром»: «8 часов летели, лежа на матрасах. Прилетели и сразу на игру. Так ребята себя поживее чувствуют»
4сегодня, 11:44
«Филадельфия» о назначении Знарка: «Он стал одним из лучших тренеров Европы после успешной 22-летней карьеры игрока»
9сегодня, 11:14
Не забудьте про замены в фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ! Вы – тренер
сегодня, 11:00Фэнтези
Ко всем новостям
Последние новости
Мартынов про 4:1 с «Авангардом»: «Невозможно доминировать над ними все 60 минут, как бы ни хотелось. Это мастеровитый и крепкий соперник»
23 минуты назад
Епанчинцев об игре «Сибири» в большинстве с «Авангардом»: «Боюсь даже сглазить»
253 минуты назад
«Сибирь» одержала две победы после трех поражений. Сегодня обыграли «Авангард» (4:1)
6сегодня, 13:14
Тимур Билялов: «Мне забивали лакросс. Потом полночи не спишь вообще. Думаешь, что за фигня произошла»
сегодня, 12:58
Уилл Биттен: «Когда получил предложение от «Спартака», подумал: «Вау, это легендарная команда»
сегодня, 12:28
Андрей Мартемьянов: «Кто сказал, что «Амур» трудно входит в сезон? На старте все команды физически готовы хорошо, надеюсь, мастерство будет решать через месяц-полтора»
сегодня, 12:14
Гераськин о «Металлурге»: «Все хорошо должно быть. Выкарабкаемся из ямы так же, как и залезли. Все вместе»
1сегодня, 11:58
Кара забил в первом матче за «Сибирь» – «Авангарду»
1сегодня, 11:28Видео
Райан Уитни призвал Кросби покинуть «Питтсбург»: «Давай посмотрим, как ты борешься за Кубок Стэнли»
3сегодня, 10:58
«Куньлунь» победил после 2 поражений. «Амур» проиграл впервые за 3 матча
1сегодня, 10:14