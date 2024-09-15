Владимир Крикунов: «Нефтехимик» не удержится высоко, а «Металлург», видимо, до сих пор празднует чемпионство»
«Леонтьев работает с командой четвертый год, а если ты так долго работаешь, она уже должна быть готова. Сейчас мода такая – быстро менять тренера, а вы дайте поработать человеку, как это было в Советском Союзе.
Нормальный тренер за это время должен сделать команду, даже при небольших деньгах. Тем более сейчас есть потолок зарплат. Он подбирает игроков один год, второй. На третий год у тебя уже есть команда.
Леонтьеву оставили очень хорошую команду, но он начал ее ломать, перестраивать, поэтому такие скачки были – вверх, вниз. Не думаю, что на длительной дистанции «Нефтехимику» удастся удержаться так высоко. Там и «Ак Барс», и «Магнитка» внизу.
«Металлург», видимо, все празднует первое место, или Разин совсем не форсировал подготовку, и они спокойно вкатываются в сезон. «Ак Барс» вроде очнулся, начал выигрывать. Другой вопрос: кого выдавят из восьмерки? Там сейчас и «Адмирал», и «Амур», – сказал бывший тренер сборной России.
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