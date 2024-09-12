Разин о 2:3 с «Нефтехимиком»: «На «Металлург» настраиваются как на чемпионов, и наплевать на все наши проблемы»
Андрей Разин высказался о поражении «Металлурга» от «Нефтехимика» (2:3).
«Бывают такие игры, отрезки из нескольких игр, когда есть силы, все получается, а задолбить не выходит. Команда играла хорошо, все выкладывались. К сожалению, результат отрицательный.
Я где‑то неправильно выбрал булитера, можно было дать пробить другому человеку. Играли дисциплинированно, имели моменты, но такое бывает.
На нас настраиваются как на чемпионов, и наплевать на все наши проблемы сейчас», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
«Металлург» проиграл 3 матча из 4 на старте сезона КХЛ. Команда Разина дважды за неделю уступила «Нефтехимику»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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