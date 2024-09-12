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  • Разин о 2:3 с «Нефтехимиком»: «На «Металлург» настраиваются как на чемпионов, и наплевать на все наши проблемы»
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Разин о 2:3 с «Нефтехимиком»: «На «Металлург» настраиваются как на чемпионов, и наплевать на все наши проблемы»

Андрей Разин высказался о поражении «Металлурга» от «Нефтехимика» (2:3).

«Бывают такие игры, отрезки из нескольких игр, когда есть силы, все получается, а задолбить не выходит. Команда играла хорошо, все выкладывались. К сожалению, результат отрицательный.

Я где‑то неправильно выбрал булитера, можно было дать пробить другому человеку. Играли дисциплинированно, имели моменты, но такое бывает.

На нас настраиваются как на чемпионов, и наплевать на все наши проблемы сейчас», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» проиграл 3 матча из 4 на старте сезона КХЛ. Команда Разина дважды за неделю уступила «Нефтехимику»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoМатч ТВ
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