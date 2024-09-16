Зарплата Ручкина в «Адмирале» – 25 млн рублей в год. Защитник был обменян из «Спартака»
Семен Ручкин в «Адмирале» заработает 25 миллионов рублей за сезон.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Семен Ручкин заработает как минимум 50 миллионов рублей за два года в «Адмирале». Его оклад в нынешнем и следующем сезоне – 25 миллионов рублей в год.
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Ручкин сделал 4 передачи в 55 играх регулярного сезона. В плей-офф на его счету 3 игры при полезности «-3».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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