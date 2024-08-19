На острове Русский построят Центр хоккея за 3,6 млрд рублей к 2026 году. Сейчас на участке лес и линии электропередачи, заказан эскизный проект за 8,3 млн

Теги бизнес КХЛ Адмирал Политика деньги Хоккей

На острове Русский во Владивостоке построят Центр хоккея за 3,6 млрд рублей.

Сейчас на участке 10,5 га, где запланированы работы, находится густой лес и несколько высоковольтных линий электропередачи.

Центр государственных закупок заказал эскизный проект нового спортивного объекта – работы оцениваются в 8 275 848 рублей.

Подрядчик, который будет выбран 6 сентября, должен выполнить инженерные изыскания и разработать проект за 60 дней. Завершение работ ожидается к концу ноября.

Согласно утвержденному Правительством РФ плану развития Владивостока до 2030 года, региональный центр по хоккею планируется построить за 3,6 млрд рублей к 2026 году.

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16 комментариев
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Чертовски гениальное решение! Всегда считал что это лучший способ расходования средств. В худшем случае там можно будет устроить вьетнамский рынок.
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Можно ещё построить на острове Врангеля.
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главный ночной хоккеист готовит себе запас.площадку? А мост на Сахалин он не хочет построить? Или обновить электросети во Владике? Все это будет куда полезней для граждан и торговли, чем труднодоступный стадион, фиг знает для кого построенный.
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Начинается распил, начинаются откаты…
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Чего только не придумают чтобы бюджет попилить
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это полный абзац. если мосты с Русского на Елену, с Елены на маяк не построят, там будет жопа. пробки будут адские
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А почему на эти деньги не построить крытых катков,вместимостью 750-1000 человек по всей стране в районных центрах?
Плюсы очевидны - возможность массового занятия спортом
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Земля Санникова пустует
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Экономика по-русски на острове Русский.
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На острове Русском, либо на Русском острове
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Ага, еще пусть один остров переделают в бойцовский, как в Мортал Комбат, да побогаче, миллиардов на 5.
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На Русском в принципе густой лес.
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У кого-то доллары в глазах заблестели
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Зачем он там нужен? Там только посёлок на 10 тысяч человек.
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Есть кто из Владика? Объясните мне, пожалуйста... Мне казалось, что Русский - это своеобразный "отшиб" с весьма нелинейной логистикой, где никто не живет и там, разве что, вроде построили кампус универа? Т.е., это вроде как не совсем "черта города" с удобной доступностью...
Или я неправильно понимаю?
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Ответ Alex.K71
Начинается распил, начинаются откаты…
Он никогда не заканчивался..Даже в Министерстве обороны,даже во время войны,к сожалению..
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