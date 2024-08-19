На острове Русский построят Центр хоккея за 3,6 млрд рублей к 2026 году. Сейчас на участке лес и линии электропередачи, заказан эскизный проект за 8,3 млн
На острове Русский во Владивостоке построят Центр хоккея за 3,6 млрд рублей.
Сейчас на участке 10,5 га, где запланированы работы, находится густой лес и несколько высоковольтных линий электропередачи.
Центр государственных закупок заказал эскизный проект нового спортивного объекта – работы оцениваются в 8 275 848 рублей.
Подрядчик, который будет выбран 6 сентября, должен выполнить инженерные изыскания и разработать проект за 60 дней. Завершение работ ожидается к концу ноября.
Согласно утвержденному Правительством РФ плану развития Владивостока до 2030 года, региональный центр по хоккею планируется построить за 3,6 млрд рублей к 2026 году.
Плюсы очевидны - возможность массового занятия спортом
Или я неправильно понимаю?