Директор «Динамо»: «Кудашов предупреждал о проблемах на старте сезона. Должен родиться и сплотиться новый коллектив, это нормальный и рабочий момент»

Спортивный директор «Динамо» высказался о проблемах клуба на старте сезона.

Московский клуб набрал четыре очка за пять матчей и занимает девятое место в Западной конференции.

«У нас квалифицированный тренерский штаб и, в частности, главный тренер, с чьим мнением относительно старта сезона в исполнении нашей команды я согласен.

Надо учитывать тот факт, что теперь сезон продлен до конца мая, а предсезонка сократилась. Тренерский штаб корректировал подготовку, обращая на это внимание, и Алексей Николаевич Кудашов предупреждал нас и высшее руководство клуба об определенных проблемах на старте чемпионата.

Конечно, хочется выигрывать каждый матч. Но пока где-то подводят функциональные кондиции, у нас есть новые сочетания, которым нужно время, чтобы сыграться, новичкам тоже необходимо время для адаптации.

Должен родиться и сплотиться новый коллектив. То, что происходит сейчас – нормальный и рабочий момент. Через трудности наш коллектив быстрее созреет для побед», – сказал спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .

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