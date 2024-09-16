Директор «Динамо» о Миске: «Не понимаю, почему на него ополчились – пропускает одну шайбу, и вся пресса его съедает. Хорошо, что Хантер не умеет читать по-русски»

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин высказался об игре Хантера Миски.

29-летний голкипер пополнил состав бело-голубых в это межсезонье. Последние два года он провел в немецком клубе «Штраубинг».

В начале регулярного чемпионата Миска провел три игры, отражая 91% бросков при коэффициенте надежности 2,42.

«Иногда не понимаю, почему на него так откровенно ополчились. Беспочвенно, на мой взгляд. Порой думаю: «Хорошо, что он не умеет читать по-русски и не видит, что про него пишут».

Он пропускает одну шайбу, и вся пресса сразу его съедает, не обращая внимания на то, как он выручает команду в остальных моментах. Не знаю, почему так холодно его встретили и так к нему относятся.

Мы рассчитываем на Миску и уверены, что он будет прибавлять. Судя по реакции динамовских трибун, наши болельщики поддерживают его. Это должно вселить в него уверенность.

Легче всего найти какого-то одного хоккеиста и обвинить его во всех проблемах. Но ведь и нападающие не всегда помогали команде, они забрасывали мало шайб, защитники допускали грубые ошибки в обороне.

Глупо рассчитывать на то, что мы будем выигрывать, забросив одну шайбу и не пропустив ни одной», – сказал спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .

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