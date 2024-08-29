Алексей Сопин: «Сизов согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо». В октябре-ноябре мы вернемся к вопросу о продлении контракта»
Алексей Сопин прокомментировал переход Антона Сизова в «Динамо».
– Знаю, что вы обратили внимание на Сизова еще в ходе того плей-офф, когда он отлично сыграл за «Торпедо» и помешал вашему клубу пройти дальше. Дальше вы очень долго его вели, но в итоге подписали контракт всего на один сезон. Почему?
– Мы с Антоном проговорили этот момент. Он и сам понимает, что давно не играл. Он пошел на определенные финансовые уступки, согласившись на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо».
Мы с ним договорились, что в октябре-ноябре вернемся к вопросу о продлении контракта. Если Антон будет показывать ту игру, которую он и демонстрировал в «Торпедо», безусловно, мы будем заинтересованы в продлении с ним соглашения, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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