Директор «Динамо»: «Нам нужен силовой форвард в третье-четвертое звенья. На рынке много игроков без контрактов. Может быть, кого-нибудь привлечем»

Алексей Сопин рассказал, что «Динамо» ищет силового форварда в нижние звенья.

«Я думаю, что нам нужен силовой форвард в третье-четвертое звенья. С Алексеем Николаевичем Кудашовым мы обсудим все возможные варианты, потому что на рынке достаточно много игроков без контрактов. Может быть, кого-нибудь привлечем.

Техничных ребят, которые могут забить, у нас достаточно. А вот для длины скамейки нужен игрок более оборонительного плана», – сказал спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .