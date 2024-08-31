Директор «Динамо»: «Нам нужен силовой форвард в третье-четвертое звенья. На рынке много игроков без контрактов. Может быть, кого-нибудь привлечем»
Алексей Сопин рассказал, что «Динамо» ищет силового форварда в нижние звенья.
«Я думаю, что нам нужен силовой форвард в третье-четвертое звенья. С Алексеем Николаевичем Кудашовым мы обсудим все возможные варианты, потому что на рынке достаточно много игроков без контрактов. Может быть, кого-нибудь привлечем.
Техничных ребят, которые могут забить, у нас достаточно. А вот для длины скамейки нужен игрок более оборонительного плана», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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