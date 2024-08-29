Директор «Динамо» о Гусеве: «Наберет больше 70 очков за сезон. К 20 июлю он понял, что предложений из НХЛ не будет – прилетел и подписал контракт»
Алексей Сопин считает, что Никита Гусев наберет больше 70 очков в новом сезоне.
Ранее 32-летний нападающий продлил контракт с московским «Динамо» на один год. До этого сообщалось, что Гусев может уехать в Северную Америку.
«Мы еще весной проговорили с Гусевым все детали контракта, но Никита сказал, что у него есть мечта играть в НХЛ. Он сказал, что после удачного сезона хотел бы посмотреть, какой на него будет спрос, какие будут предложения.
Мы сразу обозначили дату, что он должен определиться до 25 июля, несколько раз созванивались, в районе 20 июля еще раз созвонились, он уже понимал, что предложений из НХЛ не будет.
Он сказал, что покупает билеты, прилетает. Все, прилетел и подписал контракт. Думаю, что Гусев наберет больше 70 очков», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости