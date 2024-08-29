Директор «Динамо» о Гусеве: «Наберет больше 70 очков за сезон. К 20 июлю он понял, что предложений из НХЛ не будет – прилетел и подписал контракт»

Алексей Сопин считает, что Никита Гусев наберет больше 70 очков в новом сезоне.

Ранее 32-летний нападающий продлил контракт с московским «Динамо» на один год. До этого сообщалось, что Гусев может уехать в Северную Америку.

«Мы еще весной проговорили с Гусевым все детали контракта, но Никита сказал, что у него есть мечта играть в НХЛ. Он сказал, что после удачного сезона хотел бы посмотреть, какой на него будет спрос, какие будут предложения.

Мы сразу обозначили дату, что он должен определиться до 25 июля, несколько раз созванивались, в районе 20 июля еще раз созвонились, он уже понимал, что предложений из НХЛ не будет.

Он сказал, что покупает билеты, прилетает. Все, прилетел и подписал контракт. Думаю, что Гусев наберет больше 70 очков», – сказал спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .