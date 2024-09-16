Плющев о Демидове: «Ротенберг любит нахваливать своих, это уже не первый раз. Парень интересный, надо его поберечь от излишних восторгов»

Владимир Плющев поделился мнением об игре Ивана Демидова.

Ранее 18-летний форвард забил первый гол за СКА в матче регулярного чемпионата с «Ладой» (4:3 ОТ).

«Парень интересный, впереди у него много любопытных вещей, а также много сложностей. А Роман Борисович [Ротенберг] любит нахваливать своих ребят, это уже не первый раз. С одной стороны, такое внимание тренера мотивирует молодого игрока, с другой, его надо поберечь от излишних восторгов в таком возрасте.

Что касается того, что шайбу видели по всему миру, комментировать это сложно. Сам гол получился рабочим и был плодом не индивидуального мастерства, а работы всего звена.

У Демидова есть задатки, но все зависит от него и тренера, к которому он попадет. Могу только пожелать ему удачи», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Демидов о 1-м голе за СКА: «Камень с плеч, у меня было много моментов. Надо было пописать на руки перед игрой и все, но получилось забить и без этого»

Ротенберг о передаче Кузнецова с «Ладой»: «Важное событие, следят весь мир и вся Россия. Матчи СКА показывают в Америке, этот гол популяризирует КХЛ»