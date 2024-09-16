Плющев о Демидове: «Ротенберг любит нахваливать своих, это уже не первый раз. Парень интересный, надо его поберечь от излишних восторгов»
Ранее 18-летний форвард забил первый гол за СКА в матче регулярного чемпионата с «Ладой» (4:3 ОТ).
«Парень интересный, впереди у него много любопытных вещей, а также много сложностей. А Роман Борисович [Ротенберг] любит нахваливать своих ребят, это уже не первый раз. С одной стороны, такое внимание тренера мотивирует молодого игрока, с другой, его надо поберечь от излишних восторгов в таком возрасте.
Что касается того, что шайбу видели по всему миру, комментировать это сложно. Сам гол получился рабочим и был плодом не индивидуального мастерства, а работы всего звена.
У Демидова есть задатки, но все зависит от него и тренера, к которому он попадет. Могу только пожелать ему удачи», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Демидов о 1-м голе за СКА: «Камень с плеч, у меня было много моментов. Надо было пописать на руки перед игрой и все, но получилось забить и без этого»
Ротенберг о передаче Кузнецова с «Ладой»: «Важное событие, следят весь мир и вся Россия. Матчи СКА показывают в Америке, этот гол популяризирует КХЛ»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий