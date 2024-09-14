Плющев о словах Ротенберга про комментарии о СКА из-за границы: «Если он сделал такое заявление – есть основания, наверное. Но особо оголтелой критики я не читал»

Владимир Плющев отреагировал на слова Романа Ротенберга про критиков СКА.

После поражения от «Трактора» (0:3) главный тренер петербуржской команды заявил : «Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их».

– Роман Борисович Ротенберг сказал, что комментарии с критикой СКА пишут не в России, а в других странах. Как вы думаете, такое может быть на самом деле?

– Если Роман Борисович сделал такое заявление, значит, наверное, у него есть какие-то основания. Я не собираюсь ни опровергать, ни подтверждать это дело.

Я особо оголтелой критики не читал. Так что прокомментировать это не могу, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.