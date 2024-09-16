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  • Демидов о 1-м голе за СКА: «Камень с плеч, у меня было много моментов. Надо было пописать на руки перед игрой и все, но получилось забить и без этого»
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Демидов о 1-м голе за СКА: «Камень с плеч, у меня было много моментов. Надо было пописать на руки перед игрой и все, но получилось забить и без этого»

Иван Демидов прокомментировал первый гол за СКА.

18-летний форвард открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Ладой» (4:3 ОТ). Для Демидова эта шайба стала первой в турнире.

«Камень с плеч. Расстраивался после каждой игры, потому что у меня было много голевых моментов. Долгое время не мог забить, сегодня мне удалось в первой же смене. Я вышел заряженным.

Спасибо всем, кто дал мне шанс. На игре были моя девушка и мама. Было очень приятно, что вся трибуна вскочила, когда я забил. Отличные эмоции.

Думаю, я уже почти полностью адаптировался к уровню КХЛ. Чувствую себя уверенно на льду. Я уже делаю много розыгрышей, бросаю, создаю голевые моменты. Партнеры по команде тоже меня подбадривают», – сказал Иван Демидов.

«Давно хотел забить, но никак не получалось. Было много моментов, штанг и так далее. Наверное, перед игрой нужно было пописать на руки и все. Но получилось и без этого забить», – добавил нападающий СКА в интервью «Матч ТВ».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
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