Уже сэйв года? Вратарь «Трактора» вытащил шайбу в прыжке – Ротенберг сравнил его со Львом Яшиным

Фукале еще и голевую отдал.

Самый громкий результат четверга: «Трактор» на выезде обыграл СКА – 3:0. Главными героями матча стали Максим Шабанов (2+1), Виталий Кравцов (1+1) и, разумеется, голкипер гостей Зак Фукале, отразивший все 38 бросков в створ.

Причем канадец выдал в Питере не только эффективную, но и эффектную игру – кажется, ее будут вспоминать и весной, при составлении тройки лучших сэйвов сезона.

Во втором периоде, еще при 0:0, «Трактор» остался в меньшинстве, а Фукале – без клюшки, лежа и с полностью открытыми воротами. Что никак не помешало ему оттолкнуться одной рукой и в прыжке украсть у Михаила Григоренко почти стопроцентный гол.

И еще раз:

«Он просто сражается до последнего. Думаю, что это претендент на сэйв года. Конечно, мы видим подобное на тренировках. Но когда такое происходит там – это одно. А тут – при 12 тысячах зрителей: шум, нервы, и ты играешь до конца. Это плоды работы на тренировках», – отметил невероятную игру партнера Владимир Ткачев еще перед третьим периодом.

Фукале восхитил даже соперников – его игра стала одним из оправданий поражения для Романа Ротенберга. Тренер СКА настолько впечатлился спасением, что стер рамки между видами спорта:

«Конечно, нужно отметить Фукале, который сегодня сыграл феноменально в воротах «Трактора» и не дал нам забить стопроцентные голевые моменты. Было четыре стопроцентных, которые вытащил вратарь – где-то щитком, где-то просто наугад, в прыжке, как Лев Яшин вытаскивал».

Разумеется, это был только один из множества сэйвов Зака в матче, но все остальные померкли на фоне такого перфоманса. Даже спасение черенком клюшки.

Кстати, вратарь не ограничился одним только сухарем. За две с небольшим минуты до конца один из его сэйвов превратился в голевую передачу – после груди Фукале шайбы касались только Ткачев, Шабанов и пустая сетка ворот СКА.

К слову, не один Зак феерил в четверг – вратарь «Куньлуня» Джереми Смит тоже удивил в меньшинстве и вытащил бросок Шалунова почти по пустым воротам.

Хотя стать таким же героем, как Фукале в Питере он уже не мог – дело было при счете 2:6 в пользу «Локомотива». Да и можно ли вообще повторить такую игру: сумасшедшее спасение, шатаут и голевая передача – в честь игрока «Трактор» уже можно называть вратарский хет-трик.

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Фото: vk.com/ska