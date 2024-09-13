Фукале о сэйве лежа в игре со СКА: «Снег попал мне в глаз, шайбу увидел в последний момент. Попробовал сделать хоть что-нибудь, и это сработало»

Зак Фукале прокомментировал сэйв лежа в матче со СКА.

В конце второго периода игры регулярного чемпионата канадский голкипер, лежа на льду, поймал шайбу ловушкой после броска Михаила Григоренко. «Трактор» одержал победу со счетом 3:0.

– Не могу не спросить про ваш сэйв после броска Михаила Григоренко. Как?!

– Если честно, сначала мне показалось, что по мне нанесли удар клюшкой. Но я пересмотрел момент и увидел, что ничего такого не было. Игрок просто пытался сыграть по шайбе и по инерции задел меня.

На какой-то миг я застрял в этом моменте. Мне еще и снег в глаз попал, глаз горел! А в следующий момент я повернулся и увидел, что шайба была на открытом льду. Я постарался разглядеть ее и увидел в самый последний момент. В правильный момент в правильном месте. Так и произошел сэйв.

– Ну не скажите, вы еще и реакцию проявили – на повторах видно, как вы руку вытягиваете за этой шайбой.

– Я увидел момент броска, все совпало по времени. Было очень близко. Просто попробовал сделать хоть что-нибудь, и это сработало.

– Вас хоть похвалили в раздевалке?

– Это был хороший сэйв. Парни были под впечатлением. Если это придало энергию команде – здорово. Думаю, так и было, нас это зарядило.

Но это моя работа, просто пытаюсь выполнять ее. Стараюсь отражать как можно больше шайб. Рад, что в третьем периоде нам удалось забросить.

– Владимир Ткачев назвал ваш сэйв претендентом на сэйв года.

– Посмотрим. Впереди много хоккея, будет еще больше крутых сэйвов от других ребят. Не сомневаюсь, что остальные вратари продемонстрируют отличные спасения, как и всегда, – сказал улыбаясь вратарь «Трактора » Зак Фукале .

Уже сэйв года? Вратарь «Трактора» вытащил шайбу в прыжке – Ротенберг сравнил его с Яшиным