Фукале о сэйве лежа в игре со СКА: «Снег попал мне в глаз, шайбу увидел в последний момент. Попробовал сделать хоть что-нибудь, и это сработало»
В конце второго периода игры регулярного чемпионата канадский голкипер, лежа на льду, поймал шайбу ловушкой после броска Михаила Григоренко. «Трактор» одержал победу со счетом 3:0.
– Не могу не спросить про ваш сэйв после броска Михаила Григоренко. Как?!
– Если честно, сначала мне показалось, что по мне нанесли удар клюшкой. Но я пересмотрел момент и увидел, что ничего такого не было. Игрок просто пытался сыграть по шайбе и по инерции задел меня.
На какой-то миг я застрял в этом моменте. Мне еще и снег в глаз попал, глаз горел! А в следующий момент я повернулся и увидел, что шайба была на открытом льду. Я постарался разглядеть ее и увидел в самый последний момент. В правильный момент в правильном месте. Так и произошел сэйв.
– Ну не скажите, вы еще и реакцию проявили – на повторах видно, как вы руку вытягиваете за этой шайбой.
– Я увидел момент броска, все совпало по времени. Было очень близко. Просто попробовал сделать хоть что-нибудь, и это сработало.
– Вас хоть похвалили в раздевалке?
– Это был хороший сэйв. Парни были под впечатлением. Если это придало энергию команде – здорово. Думаю, так и было, нас это зарядило.
Но это моя работа, просто пытаюсь выполнять ее. Стараюсь отражать как можно больше шайб. Рад, что в третьем периоде нам удалось забросить.
– Владимир Ткачев назвал ваш сэйв претендентом на сэйв года.
– Посмотрим. Впереди много хоккея, будет еще больше крутых сэйвов от других ребят. Не сомневаюсь, что остальные вратари продемонстрируют отличные спасения, как и всегда, – сказал улыбаясь вратарь «Трактора» Зак Фукале.
Уже сэйв года? Вратарь «Трактора» вытащил шайбу в прыжке – Ротенберг сравнил его с Яшиным
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий