Фукале о медленных буллитах Кузнецова: «У него еще 80 приемов, которые можно использовать. Если сосредоточиться на одном, он забросит по-другому»
В матче регулярного чемпионата «Трактор» обыграл СКА со счетом 3:0.
– Были готовы к его буллиту? До какого-то момента дело шло к ним.
– Я готовился как обычно. Но нельзя предугадать, что произойдет. Нужно оставаться спокойным, действовать по ситуации. Многие вещи не входят в зону моего контроля. Нельзя контролировать все. Поэтому, если бы мы дошли до буллитов, я бы постарался приложить все усилия там.
– Видел, что вы не считаете такие буллиты неуважением. Но вообще есть ли конкретный способ бороться с таким стилем?
– Если слишком сосредоточиться на этом, он обязательно забросит как-нибудь по-другому. Понимаю, люди пытаются сказать: «Это же просто, просто защищай вот эту зону». Окей, ладно, но у него есть еще 80 приемов, которые он может использовать!
Для вратаря это игра в кошки-мышки. Нужно сохранять бдительность. Он хороший игрок, поэтому он обязательно найдет способ забить.
В таких ситуациях всегда немного рискуешь, чтобы выйти победителем из ситуации, – сказал вратарь «Трактора» Зак Фукале.
Фукале о СКА: «Хорошая команда, всегда очень сильны. Вопрос времени, когда они найдут подходящие сочетания и встанут на нужные рельсы»
Кузнецов против «Трактора»: уже не капитан, новые партнеры и нервы-нервы
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