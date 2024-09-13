Фукале о СКА: «Хорошая команда, всегда очень сильны. Вопрос времени, когда они найдут подходящие сочетания и встанут на нужные рельсы»

Зак Фукале поделился мнением об игре СКА в начале сезона.

Вчера «Трактор» одержал над армейцами победу со счетом 3:0 в рамках регулярного чемпионата.

– Вы играли против СКА в прошлом сезоне, с тех пор команда совершила несколько больших подписаний. Стали ли армейцы сильнее, на ваш взгляд?

– Это всегда хорошая команда, они всегда очень сильны. Пока только начало сезона, команды пробуют новые сочетания. Вопрос времени, когда СКА найдет подходящие сочетания.

Не говорю, что их нет сейчас, – сегодня они играли очень хорошо. У них были отличные моменты. В хоккее часто бывают близкие матчи – иногда они заканчиваются победами, иногда поражениями. Иногда ты заслуживаешь победить, но проигрываешь, и наоборот…

Они сыграли отлично, но я не думаю, что счет стал отражением игры. СКА стал лучше, это хорошая команда. Она создаст много проблем клубам КХЛ в этом сезоне.

– В прошлом году они также проиграли 0:3 в первом домашнем матче.

– Ну вот. Иногда такое происходит. Поэтому это лишь вопрос времени, когда они встанут на нужные рельсы. Против СКА всегда нужно играть хорошо, – сказал вратарь «Трактора » Зак Фукале .

Фукале о сэйве лежа в игре со СКА: «Снег попал мне в глаз, шайбу увидел в последний момент. Попробовал сделать хоть что-нибудь, и это сработало»