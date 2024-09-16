Ротенберг о СКА: «Миллером поставлена одна задача – побеждать в каждой игре, но поражение – тоже часть победы. Нет команды, которая бы не проиграла ни одного матча»

Роман Ротенберг рассказал о задачах СКА на этот сезон.

В первых пяти матчах армейцы набрали пять очков и расположились на седьмом месте в Западной конференции.

– Вы планируете забрать сто процентов очков на ближайшем выезде в Сочи и Нижний Новгород?

– Это провокационный вопрос. У нас есть только одна задача, которую нам поставил Алексей Борисович Миллер – побеждать в каждой игре.

Мы будем в каждой игре, в каждой смене стремиться к победе. Иначе нет смысла работать в хоккее, в спорте. Только победа дает возможность развиваться. Но хоккей – это игра. Бывает, ты играешь намного лучше соперника, но не реализуешь свои моменты и проигрываешь.

Но поражение – это тоже часть победы. Без поражений не бывает побед. Нет ни одной команды в мире, которая бы не проиграла ни одного матча, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о СКА: «В Петербурге мы конкурируем еще и с театром. Что нужно народу – хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую игру»

СКА ужасен в меньшинстве. Даже когда побеждает