Ротенберг о СКА: «Миллером поставлена одна задача – побеждать в каждой игре, но поражение – тоже часть победы. Нет команды, которая бы не проиграла ни одного матча»
В первых пяти матчах армейцы набрали пять очков и расположились на седьмом месте в Западной конференции.
– Вы планируете забрать сто процентов очков на ближайшем выезде в Сочи и Нижний Новгород?
– Это провокационный вопрос. У нас есть только одна задача, которую нам поставил Алексей Борисович Миллер – побеждать в каждой игре.
Мы будем в каждой игре, в каждой смене стремиться к победе. Иначе нет смысла работать в хоккее, в спорте. Только победа дает возможность развиваться. Но хоккей – это игра. Бывает, ты играешь намного лучше соперника, но не реализуешь свои моменты и проигрываешь.
Но поражение – это тоже часть победы. Без поражений не бывает побед. Нет ни одной команды в мире, которая бы не проиграла ни одного матча, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о СКА: «В Петербурге мы конкурируем еще и с театром. Что нужно народу – хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую игру»
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