Ротенберг о связке Кузнецов – Демидов: «У них одинаковый уровень игрового интеллекта. Многие тренеры смотрят на стихии, гороскопы, совместимость – это правильно, мы ищем сочетания»

Роман Ротенберг оценил игру Ивана Демидова и Евгения Кузнецова в одном звене.

СКА обыграл «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

18-летний форвард петербургского клуба Иван Демидов открыл счет в матче с передачи Евгения Кузнецова.

– Что видите в перспективе в связке Кузнецов – Демидов?

– Голы. Вы же видели сегодня. Вы смотрели игру? Или больше были сконцентрированы на буфете? Если без шуток, то эти игроки владеют мастерством. У них одинаковый уровень игрового интеллекта.

Когда мы ищем сочетания, смотрим не только на внешние параметры. Знаю, что многие тренеры смотрят на стихии, гороскопы, совместимость игроков. Это правильно, нормально, разные можно использовать варианты.

Но для меня главное игровой интеллект, он у них совпадает на 100%. Они не показали своей лучшей игры сегодня. Евгений Евгеньевич только набирает обороты.

Надо работать и работать, чтобы показать свой лучший хоккей, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг о передаче Кузнецова с «Ладой»: «Важное событие, следят весь мир и вся Россия. Матчи СКА показывают в Америке, этот гол популяризирует КХЛ»

Ротенберг о первом голе Демидова за СКА: «Во всем мире показывают – в Индии, Малайзии, Южной Африке, в соцсетях команд Америки, без шуток»