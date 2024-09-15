Ротенберг о домашних играх СКА: «Перешедшие к нам в этом сезоне говорят, что такой атмосферы у них в карьере не было. Они играли в НХЛ, сборной, лучших клубах КХЛ»

Роман Ротенберг оценил поддержку болельщиков на домашних матчах СКА.

Петербургский клуб обыграл «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это вторая игра и первая победа СКА на домашней арене в этом сезоне.

«Спасибо болельщикам за поддержку. Были полные трибуны, хоккейный праздник. Знаю, ребята, перешедшие в этом сезоне в СКА, говорят, что такой атмосферы у них в карьере не было.

Они играли в НХЛ, в сборной, в лучших клубах КХЛ», – сказал главный тренер СКА .