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  • Ротенберг о домашних играх СКА: «Перешедшие к нам в этом сезоне говорят, что такой атмосферы у них в карьере не было. Они играли в НХЛ, сборной, лучших клубах КХЛ»
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Ротенберг о домашних играх СКА: «Перешедшие к нам в этом сезоне говорят, что такой атмосферы у них в карьере не было. Они играли в НХЛ, сборной, лучших клубах КХЛ»

Роман Ротенберг оценил поддержку болельщиков на домашних матчах СКА.

Петербургский клуб обыграл «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это вторая игра и первая победа СКА на домашней арене в этом сезоне. 

«Спасибо болельщикам за поддержку. Были полные трибуны, хоккейный праздник. Знаю, ребята, перешедшие в этом сезоне в СКА, говорят, что такой атмосферы у них в карьере не было.

Они играли в НХЛ, в сборной, в лучших клубах КХЛ», – сказал главный тренер СКА.  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoСКА
болельщики
logoКХЛ
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
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