СКА ужасен в меньшинстве. Даже когда побеждает

Один из худших показателей в лиге.

СКА обыграл «Ладу» (4:3, ОТ). Для команды Романа Ротенберга это вторая победа в пяти матчах на старте сезона. Удивительное совпадение: оба раза была обыграна именно «Лада» (до этого – 3:1). 18-летний нападающий Иван Демидов наконец-то забросил дебютную шайбу в КХЛ. Ему ассистировал Евгений Кузнецов – у него случилась первая голевая передача после возвращения из НХЛ.

Ротенберг утверждает, что этот гол Демидова с ассистом от Кузнецова на первой минуте сейчас пересматривают даже в Южной Африке:

Что же было бы в случае другого решения судей по второй шайбе Демидова? Судьи ее отменили.

Если бы матч СКА и «Лады» завершился в первом периоде, мы бы обсуждали яркую домашнюю победу (ого: даже хвалили бы СКА). Команда уверенно вела 2:0 и почти избавилась от многих недостатков, которые мы подсвечивали в отдельном тексте . Дальше все снова разладилось: СКА упустил преимущество в две шайбы и позволил сопернику неожиданно набрать очко.

Вопросов по-прежнему много.

СКА играет в меньшинстве хуже других клубов – даже с отмененным голом «Лады»

«Лада» забросила в этом матче три шайбы. Две из них – качественная реализация большинства. В третьем периоде был и третий гол в таком формате, но Ротенберг удачно взял тренерский запрос на блокировку вратаря. Арбитры лишили Андрея Алтыбармакяна дубля, поэтому команды завершили основное время с ничейным счетом. Его партнер в этом моменте коснулся вратаря Плешкова.

За все матчи соперники СКА получили 13 попыток большинства. Команда пропустила шесть шайб – 53,8% надежности. Вместе с «Сибирью» (53,3%) у СКА с отрывом худший показатель в лиге . 21-е место по игре в меньшинстве занимает «Адмирал» – 72,7%. Интересно, что «Сибирь» тоже одержала вторую победу в сезоне и даже ярко преобразилась на фоне самой себя из прошлых матчей.

Ротенберг обращал внимание на слабую игру в меньшинстве еще после матча с «Локомотивом» (0:2). Обе пропущенные шайбы в той игре возникли после удалений. СКА пропускал в меньшинстве в четырех из пяти матчей сезона . Исключение – проигранная встреча с «Трактором» (0:3), где все голы произошли в равных составах. Там хоккеисты СКА вообще ни разу не удалились.

Такая странность проявляется на фоне совсем другой статистики из предыдущего сезона. Смотрим на меньшинство СКА в регулярке-2023/24: третье место в КХЛ, 83% надежности, 10 заброшенных шайб. Сейчас бригады меньшинства у СКА и близко не дают команде тот результат, который приносили ранее. Тогда клуб занял второе место на Западе и боролся за Кубок Континента.

Меньшинство ощутимо помогало.

Сейчас же игроки на льду часто просто теряются. Посмотрите первый гол «Лады»: Андрей Алтыбармакян максимально легко доехал до ворот и разобрался с Плешковым.

СКА ответил собственным успешным большинством – забросили такие же две шайбы (в том числе и победную). И это действительно стало событием на фоне общего провального старта сезона. До игры с «Ладой» игроки СКА превратили в гол всего одну попытку из десяти (10%). Теперь – две шайбы за шесть возможностей. Общие цифры по реализации сразу выросли до вполне адекватных 18%.

Игровой потенциал наконец-то прослеживался. Не зря же Ротенберг подчеркнул в день матча, когда опубликовал фото с Владимиром Юрзиновым: «Владимир Владимирович, спасибо вам огромное за ваши советы. Особенно сегодня. Вы посоветовали убрать примитив. Мы так и сделаем». Ранее примитива в комбинациях СКА и правда хватало – против «Лады» уже хотя бы проявлялись новые решения.

Кто создал победу СКА: Григоренко забросил первую шайбу, дебютант Кузьмин сделал ассист

● Лидер команды Марат Хайруллин числился в четвертом звене, если смотреть заявку. Ротенберг перетасовал состав: Арсений Грицюк пропустил игру из-за травмы – его место занял Григорий Кузьмин. Хайруллин даже из четвертой тройки сделал 1+2. Он поучаствовал во всех шайбах СКА, кроме первого гола Ивана Демидова. В пяти матчах у Марата набралось 5 (2+3) очков.

Место в четвертом звене СКА не всегда гарантирует даже игровое время. Вспомните игру с «Металлургом» (4:5 ОТ) и решение Ротенберга в третьем периоде.

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● Символично, что Григорий Кузьмин повлиял на исход матча вместе с Хайруллиным. Кузьмин проводил первую игру за СКА в регулярке-2024/25. До этого он уже выходил в составе СКА в матчах плей-офф-2023/24 – тогда даже забивал в ворота «Торпедо» (3:0). Кузьмину 21 год, но СКА пока рассчитывает на него лишь в особых случаях. Слабое начало сезона к этому располагало.

● Помните эпизод с броском Михаила Григоренко и чудо-спасением Зака Фукале в матче СКА и «Трактора» (0:3)? Григоренко упускал моменты в каждой игре, но сейчас все-таки набрал первые очки за новую команду (1+1). Сам он этим очень доволен: «После второго периода думал, что я уже никогда в жизни не смогу забить гол . Но так получилось, что следующим броском забросил».

● Капитан Александр Никишин постепенно набирает форму. Он отыграл 25:19 – больше любого другого хоккеиста СКА. Валентин Зыков наоборот сыграл всего 7:59, но это не помешало ему стать автором победной шайбы. Зыков реализовал большинство 4 на 3, возникшее еще под занавес основного времени. Валентин отличился с пятака – оттуда он много забивал и на предсезонке.

Впереди СКА ждет матч с «Сочи». Учитывая других ближайших соперников («Торпедо», «Авангард», «Северсталь»), это последняя возможность показать уверенную игру и готовность к чему-то серьезному. Зря что ли подписывали так много звезд?

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Фото: vk.com/ska