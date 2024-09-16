Ротенберг о СКА: «В Петербурге мы конкурируем еще и с театром. Что нужно народу – хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую игру»

Роман Ротенберг отметил, что домашние матчи СКА дают народу хлеб и зрелища.

Главный тренер СКА высказался после победы над «Ладой» (4:3 ОТ) в домашнем матче в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хочу отметить судей, всех, кто принимал участие в игре, – все отработали на сто процентов. Все было честно, правильно, это дает возможность нашим хоккеистам развиваться.

Наш хоккей прогрессирует, он должен прогрессировать в каждой игре КХЛ. Тогда будет больше зрителей, спонсоров. Мы будем выигрывать конкуренцию у других видов спорта – для нас это крайне важно, чтобы везде были полные трибуны.

В Петербурге мы конкурируем еще и с театром, с индустрией развлечений. Что нужно народу – хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую зрелищную игру. То, что нужно народу.

Если была бы скучная игра, народ бы не пришел. И никогда не придет – народ никогда не обманешь. И даже журналисты получили хорошие, яркие эмоции», – сообщил Ротенберг .

СКА ужасен в меньшинстве. Даже когда побеждает