Ротенберг о СКА: «В Петербурге мы конкурируем еще и с театром. Что нужно народу – хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую игру»
Главный тренер СКА высказался после победы над «Ладой» (4:3 ОТ) в домашнем матче в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Хочу отметить судей, всех, кто принимал участие в игре, – все отработали на сто процентов. Все было честно, правильно, это дает возможность нашим хоккеистам развиваться.
Наш хоккей прогрессирует, он должен прогрессировать в каждой игре КХЛ. Тогда будет больше зрителей, спонсоров. Мы будем выигрывать конкуренцию у других видов спорта – для нас это крайне важно, чтобы везде были полные трибуны.
В Петербурге мы конкурируем еще и с театром, с индустрией развлечений. Что нужно народу – хлеб и зрелища. Сегодня была возможность зайти в буфет и увидеть яркую зрелищную игру. То, что нужно народу.
Если была бы скучная игра, народ бы не пришел. И никогда не придет – народ никогда не обманешь. И даже журналисты получили хорошие, яркие эмоции», – сообщил Ротенберг.
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