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  • Ротенберг о старте СКА: «Все из-за нагрузки на предсезонке, называется суперкомпенсация – как пружина. Когда она разожмется – увидите совсем другой уровень игры»
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Ротенберг о старте СКА: «Все из-за нагрузки на предсезонке, называется суперкомпенсация – как пружина. Когда она разожмется – увидите совсем другой уровень игры»

Роман Ротенберг порассуждал о нюансах подготовки и игры СКА.

Петербургский клуб одержал 2 победы в 5 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Почему СКА проседает в третьих периодах?

– Если посмотрите наши три сезона, то мы всегда так начинали. Это все из-за нагрузки на предсезонке, называется суперкомпенсация. Как пружина – сжимается и разжимается. Наша пружина только начинает разжиматься.

Когда она разожмется до конца, вы увидите совсем другой уровень хоккея от СКА. Уже видите это эпизодами. Очень влияют на темп игры удаления, которые надо убирать, дисциплина смен.

Когда идет усталость на усталость, потом идет закисление. Как следствие – видим отрезки, когда теряем темп. Будем над этим работать, – заявил главный тренер СКА после победы над «Ладой» (4:3 ОТ).  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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