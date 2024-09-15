Роман Ротенберг: «В штабе Анчелотти в «Реале» много сильных тренеров, они не общаются с прессой. Это задача главного тренера, каждый занимается своим делом. Круглосуточно готов отвечать на вопросы»

Роман Ротенберг заявил, что всегда готов общаться с прессой.

– Как относитесь к большей информационной открытости СКА?

– Вопрос правильный. Возьмем пример мадридского «Реала ». Там есть Карло Анчелотти , у него в штабе много сильных тренеров. Но они же не общаются с прессой.

Общаться с прессой – задача главного тренера, потому что иначе они не смогут сконцентрироваться на своей основной работе. У наших тренеров основная работа – улучшить наше большинство, меньшинство, игру в обороне.

Каждый должен заниматься своим делом, это мировая практика. Дай бог, когда мы вместе победим, что уже делали не раз, тогда сначала с Кубком Континента, потом с Кубком Гагарина обсудим все вопросы. Для этого нужно засучив рукава работать, работать и еще раз работать.

А я готов общаться с журналистами в любое время. Абсолютно открыт для общения, звоните. Круглосуточно готов отвечать на ваши вопросы, – сказал главный тренер СКА после матча с «Ладой» (4:3 ОТ).