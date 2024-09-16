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  • Кожевников о Кузнецове: «Не сомневался, что старт будет тяжелым. Против СКА играют по-другому – вяжут по рукам и ногам, да еще с нашим судейством. Ближе к ноябрю он приспособится»
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Кожевников о Кузнецове: «Не сомневался, что старт будет тяжелым. Против СКА играют по-другому – вяжут по рукам и ногам, да еще с нашим судейством. Ближе к ноябрю он приспособится»

Александр Кожевников оценил старт Евгения Кузнецова в КХЛ.

32-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в первых пяти матчах за СКА.

– А что вы в реальности думаете по дебюту Кузнецова?

– Не сомневался, что старт в КХЛ у Кузнецова будет тяжелым. Уже говорил о том, что с «Вашингтоном» в последние годы соперники играли открыто, все понимали, что возрастную команду можно перебегать – и было много свободных зон, открытого хоккея от ворот до ворот. Такой стиль Кузнецову удобен.

А в КХЛ против СКА играют совсем по-другому. Как на предсезонке «Сочи», который просто встал у своих ворот и отбивался. Вот и Кузнецова вяжут по рукам и ногам, да еще с нашим судейством, поощряющим мелкий фол...

Кузнецов – мастер. Поэтому ближе к ноябрю он приспособится к такому хоккею, войдет в ритм лидера. Но на энхаэловскую вольницу здесь точно не нужно рассчитывать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников о похвалах в адрес тренера «Трактора» Гру: «Байки непрофессионалов. Канадец пришел в готовую команду. Хотите оценить его реальный уровень – отправьте в «Сибирь» или «Салават»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoСКА
logoВашингтон
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoАлександр Кожевников
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