Кожевников о перспективах СКА: «Это гадание на кофейной гуще. Обалденная команда по именам, но люди не притерлись друг к другу. В КХЛ совершенно другой хоккей, чем в НХЛ»
Александр Кожевников поделился мнением о перспективах СКА в этом сезоне.
Армейцы проиграли три матча из четырех на старте сезона и находятся вне зоны плей-офф в Западной конференции.
«Я бы подождал еще 7-8 игр, чтобы делать нормальные выводы. Кто-то еще не отошел от нагрузок, а кто-то наоборот более свежий.
Это гадание на кофейной гуще, надо, чтобы сыгрались люди. По именам у СКА обалденная команда, но люди не притерлись друг к другу – и такой результат.
Совершенно другой хоккей, чем в НХЛ. И начинается другая игра», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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