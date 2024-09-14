Кожевников о перспективах СКА: «Это гадание на кофейной гуще. Обалденная команда по именам, но люди не притерлись друг к другу. В КХЛ совершенно другой хоккей, чем в НХЛ»

Александр Кожевников поделился мнением о перспективах СКА в этом сезоне.

Армейцы проиграли три матча из четырех на старте сезона и находятся вне зоны плей-офф в Западной конференции.

«Я бы подождал еще 7-8 игр, чтобы делать нормальные выводы. Кто-то еще не отошел от нагрузок, а кто-то наоборот более свежий.

Это гадание на кофейной гуще, надо, чтобы сыгрались люди. По именам у СКА обалденная команда, но люди не притерлись друг к другу – и такой результат.

Совершенно другой хоккей, чем в НХЛ. И начинается другая игра», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .