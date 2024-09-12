Кожевников о «Динамо»: «Будет в первой четверке плей-офф. Не надо по 3 играм выводы делать, у них новая команда, игроки»
Команда под руководством Алексея Кудашова проиграла 2 матча из 3 на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ – «Куньлуню» (1:3) и «Ладе» (3:6). Бело-голубые одержали 1 победу над «Северсталью» (3:1).
«Старт сезона для «Динамо» складывается неудачно, но они по крайней мере стараются. Но не все же должны побеждать всегда.
Давайте подождем. Может быть, вратари как-то неуверенно стоят. Дело больше в них, неудачно они играют. Кому-то нужно время.
Есть ли прогресс при главном тренере Алексее Кудашове? У них новая команда, игроки! Чего сейчас говорить. Посмотрим, как отработает. Не надо по трем играм выводы делать. Куда мы торопимся, гоним?
В сезоне еще 60 игр. «Динамо» – достойная команда и будет в первой четвертке плей-офф, 100%. Они должны быть там», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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