Кожевников о похвалах в адрес тренера «Трактора» Гру: «Байки непрофессионалов. Канадец пришел в готовую команду. Хотите оценить его реальный уровень – отправьте в «Сибирь» или «Салават»

Александр Кожевников призвал не расхваливать тренера «Трактора» Бенуа Гру.

– Много обуждалось сухое поражение Кузнецова и СКА от «Трактора», тренер-новичок Челябинска Гру получает восторженную прессу.

– Послушайте, пока все это байки непрофессионалов. Канадец пришел в уже готовую команду, которая, между прочим, этой весной прошла «Динамо» – 4-0 и играла в финале конференции. Плюс летом за счет Светлакова и Кадейкина зацементировала главную линию – центральную.

Вижу, что сейчас «Трактор» на легких ногах, бежит. Подозреваю, что летом Челябинск, как любят североамериканские тренеры, работал только на льду, плюс немного покручивал велосипед. Значит, зимой со всеми нашими перелетами и часовыми поясами подсядет. Но главное – посмотрим, что будет весной.

Если же вы хотите оценить реальный уровень Гру, то поменяйте его местами, например, с тем же Епанчинцевым – или с Козловым из Уфы. Пусть канадцу придется выбирать из двух центрфорвардов, а не из шести, как в «Тракторе», плюс забыть о ротации в любой из линий, о подпитке из молодежной команды, – сказал двукратный олимпийский чемпион.