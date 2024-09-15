Рашевский о Комтуа: «Его работа – провоцировать, как в НХЛ делает Маршанд. Если он кого-то задирает на льду, это не значит, что он и в жизни плохой. Макс – добрый и вежливый парень»
Дмитрий Рашевский поделился мнением о форварде Максиме Комтуа.
«В жизни Макс Комтуа – очень добрый, веселый и вежливый парень. Он очень быстро влился в наш коллектив несмотря на то, что первый раз приехал в Россию. Его сразу приняли.
Что касается игры, то это его работа – провоцировать. Как Брэд Маршан это делает в НХЛ. Если он кого-то задирает на льду, то это же не значит, что он и в жизни плохой. Просто это нюансы его роли на льду», – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости