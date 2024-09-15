Рашевский о Комтуа: «Его работа – провоцировать, как в НХЛ делает Маршанд. Если он кого-то задирает на льду, это не значит, что он и в жизни плохой. Макс – добрый и вежливый парень»

Дмитрий Рашевский поделился мнением о форварде Максиме Комтуа.

«В жизни Макс Комтуа – очень добрый, веселый и вежливый парень. Он очень быстро влился в наш коллектив несмотря на то, что первый раз приехал в Россию. Его сразу приняли.

Что касается игры, то это его работа – провоцировать. Как Брэд Маршан это делает в НХЛ . Если он кого-то задирает на льду, то это же не значит, что он и в жизни плохой. Просто это нюансы его роли на льду», – сказал нападающий «Динамо » Дмитрий Рашевский .