Гендиректор «Динамо» о селекции: «На бумаге имена Комтуа, Слепышев, Сергеев звучат громко, в жизни часто все по-другому. Нужно оценивать в конце сезона»
Сергей Сушко заявил, что результаты селекционной работы оценит в конце сезона
– Каким трансферным ходом довольны больше всего?
– Селекционную работу считаю нужным оценивать исключительно по окончании всего сезона. Если посмотреть на собранный состав на бумаге, то имена звучат громко.
Комтуа, Слепышев, Сергеев – это игроки высокого уровня, зарекомендовавшие себя – кто в НХЛ, кто в КХЛ. Но в жизни зачастую все оказывается по-другому.
Только ближе к апрелю мы сможем дать оценку того, кто и как себя проявил, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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