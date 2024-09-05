Гендиректор «Динамо» о селекции: «На бумаге имена Комтуа, Слепышев, Сергеев звучат громко, в жизни часто все по-другому. Нужно оценивать в конце сезона»

Сергей Сушко заявил, что результаты селекционной работы оценит в конце сезона

– Каким трансферным ходом довольны больше всего?

– Селекционную работу считаю нужным оценивать исключительно по окончании всего сезона. Если посмотреть на собранный состав на бумаге, то имена звучат громко.

Комтуа , Слепышев , Сергеев – это игроки высокого уровня, зарекомендовавшие себя – кто в НХЛ, кто в КХЛ . Но в жизни зачастую все оказывается по-другому.

Только ближе к апрелю мы сможем дать оценку того, кто и как себя проявил, – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко.