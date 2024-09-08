Рашевский о легионерах «Динамо»: «Комтуа начинает понимать наш менталитет – все начинают с мата, потом переходят к нормальному русскому. Миска не разговаривает – он новорожденный»

Дмитрий Рашевский высказался касательно адаптации Хантера Миски и Максима Комтуа

– Как обстоит ситуация с адаптацией новых легионеров Миски и Комтуа? Сильно им мешает языковой барьер?

– Макс пока еще не до конца освоился. Со временем тоже по‑русски говорить начнет.

Все начинают с мата, а потом уже переходят к нормальному русскому языку. Думаю, что Макс еще какие‑нибудь слова выучит. Менталитет наш уже начинает понимать.

А Хантер пока вообще никак не разговаривает. Он у нас новорожденный, – сказал нападающий «Динамо » Дмитрий Рашевский .