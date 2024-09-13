Ружичка о лучших игроках мира: «Макдэвид безупречен, невероятный хоккеист, каждый год он будет становиться все лучше. Еще Маккиннон и Пастрняк, из защитников – Макар»
– Как бывший игрок «Калгари», что ты думаешь о Конноре Макдэвиде?
– Думаю, он лучший игрок в мире. В его игре нет ничего, что можно было бы назвать плохим. Он безупречен. Каждый год он набирает по 100-150 очков, что тут можно сказать?
Невероятный игрок. И я думаю, что если он сможет оставаться здоровым до конца своей карьеры, то каждый год будет становиться все лучше и лучше.
– Кто, на твой взгляд, лучший хоккеист НХЛ на данный момент, не считая Макдэвида?
– Маккиннон. Это если брать нападающих. Кэйл Макар. Оба из «Колорадо». Некоторые команды можно полностью назвать.
Макар – из защитников. А так, Маккиннон, Макдэвид… Я бы еще назвал Пастрняка здесь. Думаю, эти трое – лучшие, – заявил форвард «Спартака» Адам Ружичка.
Ружичка об Овечкине: «Легенда, приятно играть против таких хоккеистов. Он забьет достаточно, чтобы обойти Гретцки в этом сезоне, надеюсь»
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