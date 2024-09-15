«Да я уведу команду, как Разин». Что тренер Кудашов говорит во время матча

.Подслушали через микрофон.

«Кинопоиск» радует эксклюзивндуым контентом по КХЛ – продолжается рубрика «Хороший гол: тренер» . На прошлой неделе мы наблюдали за работой главного тренера СКА Романа Ротенберга на матче против «Северстали» (5:3) в рамках турнира имени Николая Пучкова. У нас выходила расшифровка, которую вы можете прочитать здесь .

Новый выпуск тоже записан летом, но уже на Кубке мэра Москвы. Теперь мы послушали Алексея Кудашова из московского «Динамо»: 29 августа его команда проиграла «Спартаку» (3:4 Б). Дерби получилось интересным, несмотря на предсезонный характер матча.

Как Кудашов общается с командой: много индивидуальных подсказок, разборы в перерывах

Программа начинается с установки Кудашова перед матчем. Сначала он отвлекается на организационные моменты: «Там открытие [турнира], как обычно, это долгое мероприятие, поэтому потом чуть-чуть разомнитесь».

Главный тренер «Динамо» сразу повторяет эту фразу на простом английском для легионеров. Это неудивительно – Кудашов несколько лет провел в зарубежных лигах (НХЛ, АХЛ, Германия и Финляндия), поэтому свободно изъясняется на английском.

Появление тренера в раздевалке завершается напутствием на матч: «Быстрая, солидная игра. Давайте и с шайбой, и без шайбы – должны не шебуршать там как-то, а и скорость должна быть в голове и в ногах, и солидность уже во всем проявляться».

«Динамо» открывает счет уже на шестой минуте: Артем Михеев поймал на ошибке защитников «Спартака». Кудашов традиционно на шайбу практически не реагирует – только чуть улыбается. Похожая реакция (но без улыбки) и на гол «Спартака».

«Что, лед совсем плохой?», – Кудашов риторическим вопросом высказывает главную претензию к организаторам турнира. В прошлом сезоне игроки и тренеры «Динамо» периодически выражали недовольство качеством льда домашней арены.

В одном из эпизодов шайба прилетает на скамейку, а тренеры «Динамо» быстро уворачиваются. Леонид Тамбиев мог бы поучиться такой реакции. Кудашов пару секунд смотрит на подобранную шайбу и с шуткой передает ее помощникам.

В перерыве Кудашов дает разбор: «Первый момент – по поводу переключений. У нас эмоций очень много еще, и мы… в средней зоне сыграли, она прошла куда-то [далеко в зону соперника], а мы бежим. Уже ясно, что они завладеют этой шайбой, иногда подчас уже защитник развернулся на нас лицом. Переключение: уже надо обороняться. Не надо создавать лишнюю суету. Когда есть возможность – да, мы рядом, ни в коем случае не отступаем».

Дальше – уточнения по игре в средней зоне: «Центр – особенно важно. У вас там дырки. Переключились, взяли в центр, подстроились, все плотненько сработали, забрали шайбу, и по-новому атаковать».

В первом периоде Кудашов особенно был недоволен одним эпизодом, когда Дмитрий Рашевский при выходе из обороны сделал неточный длинный пас. Поэтому завершается разбор индивидуальной подсказкой: «Держите шайбу, не надо отдавать ее куда попало. Раш [Рашевский], тебе особенно. Лезь на ворота, бросай. [Если] некуда – просто так ее шайбу не надо отдавать. Сохраняй, начинайте с ней работу. Солидная игра должна быть ».

Кудашов высказывает много замечаний по конкретным моментам в игре команды. Например, есть претензия по выходу из обороны: «Не сюда, не в эту сторону. У нас за воротами всегда игрок свободный для выхода из зоны. Для чего мы на ближнюю штангу-то открываемся?»

Часто тренер «Динамо» переходит на индивидуальные подсказки. В этом важное отличие от Ротенберга: если он почти всегда обращался к команде и давал общие слова, то Кудашов неоднократно подходит к отдельным игрокам и поясняет по конкретным моментам. Игоря Ожиганова он призывает не суетиться и быть поспокойнее. Артему Швец-Роговому дает советы о перемещениях в атаке.

Все шайбы сопровождаются спокойной реакцией. Только в случае с голом Седрика Пакетта во втором периоде Кудашов приятно удивился обработке канадцем сложного паса. А вот третий гол «Спартака» он сразу обсудил с Вячеславом Козловым:

– Чуть-чуть недоработали.

– Здесь первого игрока не было, там она [шайба] подлетела…

Вообще в третьем периоде у Кудашова были вопросы к действиям защитников. Он призывал их поджиматься и действовать плотнее. Общался с тренером защитников Андреем Скопинцевым: «Видишь, начали пятиться. Первоначально должны были плотно играть. А они сразу отходят».

По итогам овертайма уже Козлов обратился к Кудашову:

– У нас столько моментов было. Паша [Кудрявцев] хорошо [сыграл], но он забить не может.

– Ну а мы что? Мы игру можем поставить.

С реализацией у «Динамо» были проблемы и в новом матче против «Спартака» (2:4) – уже в регулярке. Хотя и до построения «солидной игры» пока далековато.

Споры с судьями: непонятный проброс и недовольство решением по фолу на Комтуа

Как и в случае с Ротенбергом, тут тоже не обошлось без выяснения отношений с судьями. Это произошло в третьем периоде – обстановка на льду накалилась, возникали спорные моменты.

В начале третьей двадцатиминутки арбитры неверно зафиксировали проброс – Артем Ильенко был первым на шайбе, но свисток все равно прозвучал. В запись попали слова Джордана Уила: «Are you kidding me?» («Да вы шутите?»). Кудашов тоже недоумевал: «Это что за свисток?». Судьи поспешили успокоить ситуацию – подъехали к скамейке «Динамо» и признали ошибку.

Второй эпизод был гораздо важнее: за 5 минут до конца основного времени Максим Комтуа получил кроссчек клюшкой в лицо от Ивана Морозова. Нападающий «Динамо» сразу упал, но потом полез в драку.

Кудашов сначала не увидел момент и спросил у Козлова:

– А что там было? Кто кому?

– Мороз вот так вот [показывает движение двумя руками].

Когда игроки «Динамо» подъехали на скамейку после заварушки, они объяснили Кудашову ситуацию со своей стороны. Реакция тренера была однозначной: «Пусть идут смотрят [на большой штраф]». Потом состоялся большой диалог с арбитрами:

– Посмотрите момент. Там реально пять минут.

– За что?

– Ну вот он бьет в лицо.

– Алексей, все понятно. Если бы у него была кровь, я бы мог дать атаку в голову. А сейчас поперечный удар в лицо трактуется как толчок клюшкой. Я видел хорошо этот момент, это не пять минут. Травмы нет.

– Ну как нет. Да я так же уведу сейчас [команду], как Разин вчера , да мне пофигу, то же самое. Это же просто хамство реальное! Вы посмотрите, может что-то увидите.

– А что там смотреть? У него травмы нет, он даже в драку потом полез.

И вроде бы все закончилось, но когда подъехал другой арбитр, Кудашов обратился уже к нему:

– Нам сказали, что у нас нет травмы. Комтуа ушел в раздевалку, он закончил. Как к этому сейчас относиться?

– Если бы он лег, сломался, базара ноль. Если бы он не начал драться…

Здесь вмешивается Никита Гусев: «Да он не начал драться, на него со спины напрыгнули». Обсуждение ничем не заканчивается – судьи стоят на своем.

Комтуа досталось и в следующем матче со «Спартаком», где ему по лицу дал Адам Ружичка. На этот раз – рукой. Тренер «Динамо» тоже был недоволен: по итогу удалили и Ружичку, и Комтуа.

Похоже, Комтуа «полюбился» игрокам «Спартака». А «Динамо» проиграло в дерби уже не только на Кубке мэра, но и в регулярке. Кудашову точно есть над чем подумать: на старте регулярки «Динамо» набрало 2 очка за 4 матча.

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