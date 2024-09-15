Тимур Билялов: «Мне забивали лакросс. Потом полночи не спишь вообще. Думаешь, что за фигня произошла»
Тимур Билялов заявил, что не любит лакроссы.
– А есть что-то, что вас как вратаря раздражает? Многие не любят лакроссы.
– Лакроссы – да, неприятно. Наверное, это больше всего не нравится вратарям. Мне тоже забивали лакросс в ВХЛ. Потом полночи не спишь вообще. Думаешь, что за фигня произошла, – сказал вратарь «Ак Барса» со смехом.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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