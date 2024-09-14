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  • Билялов об уходе Шипачева, Кагарлицкого и Войнова из «Ак Барса»: «Полностью правду никто не узнает. Жалко терять таких игроков, у них огромное мастерство»
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Билялов об уходе Шипачева, Кагарлицкого и Войнова из «Ак Барса»: «Полностью правду никто не узнает. Жалко терять таких игроков, у них огромное мастерство»

Тимур Билялов высказался об уходе Вадима Шипачева из «Ак Барса».

В межсезонье нападающий перешел в минское «Динамо» из казанского клуба, который обменивал хоккеиста на фоне действующего контракта.

Вячеслав Войнов и Дмитрий Кагарлицкий также высказывали недовольство действиями руководства «Ак Барса» после ухода из команды.

– Что ощущали, когда увидели комментарии Шипачева, Кагарлицкого, Войнова после ухода из «Ак Барса»?

– Не сидел между ними и не разговаривал об этом. Полностью правду никто не узнает. Кроме того, что появилось в этих комментариях.

– Сами чувствовали, что клубу нужна перестройка?

– Жалко терять таких игроков. У Каги, Шипы, Славы огромное мастерство, которое они демонстрировали.

Вадик был лучшим бомбардиром команды. Если клуб так решил, значит, так нужно, – сказал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов.

Билялов о Кузнецове: «Если бы «Ак Барс» его подписал, мы были бы рады. У Евгения огромный багаж мастерства, такой человек точно нужен команде»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАк Барс
logoТорпедо
logoДмитрий Кагарлицкий
logoВячеслав Войнов
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
logoТимур Билялов
logoЧемпионат.com
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