Билялов об уходе Шипачева, Кагарлицкого и Войнова из «Ак Барса»: «Полностью правду никто не узнает. Жалко терять таких игроков, у них огромное мастерство»
В межсезонье нападающий перешел в минское «Динамо» из казанского клуба, который обменивал хоккеиста на фоне действующего контракта.
Вячеслав Войнов и Дмитрий Кагарлицкий также высказывали недовольство действиями руководства «Ак Барса» после ухода из команды.
– Что ощущали, когда увидели комментарии Шипачева, Кагарлицкого, Войнова после ухода из «Ак Барса»?
– Не сидел между ними и не разговаривал об этом. Полностью правду никто не узнает. Кроме того, что появилось в этих комментариях.
– Сами чувствовали, что клубу нужна перестройка?
– Жалко терять таких игроков. У Каги, Шипы, Славы огромное мастерство, которое они демонстрировали.
Вадик был лучшим бомбардиром команды. Если клуб так решил, значит, так нужно, – сказал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов.
Билялов о Кузнецове: «Если бы «Ак Барс» его подписал, мы были бы рады. У Евгения огромный багаж мастерства, такой человек точно нужен команде»
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